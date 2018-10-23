Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencileri, tasarladıkları ve TEKNOFEST'te ödül kazanan insansız su altı aracını geliştirmek için kolları sıvadı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler tarafından tasarlanan insansız su altı aracı, geçen ay İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te 7'inci oldu.

İnsansız su altı aracı projesinde, Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencileri Numan Sabri Aktaş, Mehmet Kapıcı, Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Can Bayram Gülcan ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Anıl Aras yer aldı.

4. sınıf öğrencisi Anıl Aras, aracın yazılımı ve donanımını tamamen yerli olarak geliştirdiklerini aktardı.

"Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesiyiz. Birçok gölümüz ve deremiz var fakat bu alanda yeterli araştırma yapılmadığını fark ettik." diyen Aras, bu tür cihazların yurt dışından satın alındığını ve pahalı olduğunu söyledi.

Bu nedenle ucuz ve yerli üretimi hedeflediklerini vurgulayan Aras, şunları anlattı:

Şu an için biz sadece görüntü, ısı ve basınç ölçümleri yapıyoruz fakat ileride daha da geliştirip askeri yöndeki teknolojilere doğru kaymayı planlıyoruz. Milli savunma, milli güvenlik alanlarında çalışmalar yapmayı istiyoruz. Bunun dışında sivil kullanım alanlarımız da var. Sudaki canlıların korunması, petrol platformlarının araştırılması, su altı görüntüleme ve olay yeri inceleme konuları üzerinde yaptığımız araca yeni eklemeler yaparak sivil kullanım alanlarında çalışmak istiyoruz. Şu anda bunun üzerine bir tasarım geliştiriyoruz, prototipimiz dışında kendimizi yeniliyoruz. Bu ödülü millilik üzerine aldık. Aracımızın yaklaşık yüzde 70-75'i yerli ve milli olarak üretildi. Kullandığımız kontrol kartını dahi biz ürettik. Sadece kullandığımız bilgisayar yabancıydı, bunun dışında kullandığımız her şey bizim tarafımızdan üretildi. Üniversitemiz bize bu konuda çok destek oldu.

Öğrencilerden Numan Sabri Aktaş da insansız su altı sistemi projesinin bir nevi su altı drone'u olduğunu söyleyerek, "Üç tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemizin su altı sistemleriyle ilgili eksiklerinin olduğunu düşündük ve bir fikir bulup bu konuda ilerlemeyi amaçladık." şeklinde konuştu.