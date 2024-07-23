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Bilim-Teknoloji

'cWGAN' orman yangınlarının ilerleyişini tahmin edecek

Bilim insanları, orman yangınlarının ilerleyişini tahmin etmek için 'cWGAN' isimli yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi.

AA23 Temmuz 2024 Salı 12:42 - Güncelleme:
'cWGAN' orman yangınlarının ilerleyişini tahmin edecek
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Science Daily dergisinin haberine göre, ABD'deki Güney California Üniversitesinden araştırmacılar, yeni yapay zeka modelinin geliştirilmesinde geçmiş uydu görüntülerinden elde edilen verileri kullandı.

Araştırmacılar, "cWGAN" isimli modelin uydu verilerinden yararlanarak yangının hangi yöne doğru ilerleyeceğini, ne kadar yoğun olacağını ve yangının hızını doğru olarak tespit ettiğini açıkladı.

En son California eyaletindeki orman yangınlarında denenen modelin itfaiyecilerin yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına büyük katkı sağladığı belirtildi.

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