Elon Musk’ın net servetinin, Tesla’nın uzay çağı kamyonetinin uzun süredir beklenen tanıtımının küçük bir metal top tarafından başarısızlığa uğramasıyla gerçekle yüzleşilmesinin ardından bir günde 768 milyon dolar (yaklaşık 4 milyar 370 milyon TL) düştüğü aktarıldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Teknoloji girişimcisi Musk, “rayındaymış gibi viraj alan”, “çılgın torklu ve dinamik havalı süspansiyonlu Tesla süper kamyoneti” yapma arzusuna ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımdan 7 yıl sonra Tesla Cybertruck’ı Los Angeles’taki otomobil hayranlarına tanıttı.

Porsche 911’i geçebilen ve 9 mm tabancaya dayanabilen kapı panelleriyle, hırslı otomobil şirketinin altıncı modelinin medyada yaratılan beklentileri karşılayabileceği düşünülüyordu.