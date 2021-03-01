AA 01 Mart 2021 Pazartesi 11:09 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:12

Yıldırım, AA muhabirine, uzayın derinliklerindeki sırların aydınlatılması için insan yapısı nesnelerle gök cisimlerinin gözlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'de Antalya-Saklıkent'teki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) 1,5 metre ayna çaplı teleskop ile belli bir kapasitenin bulunduğunu ifade eden Yıldırım, inşası ve kurulumu Atatürk Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki DAG'ın faaliyete geçmesiyle kapasitenin daha da artacağını bildirdi.

Yıldırım, İtalya'da 4 yıl süren yapım çalışmalarının ardından Türkiye'ye getirilen DAG teleskobunun Erzurum'a ulaştırılan parçalarının, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki hangarlara alındığı bilgisini verdi. Teleskobun yaz döneminde üniversitenin Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Dönüşüm Projesi kapsamında Palandöken ilçesindeki Konaklı Karakaya Tepeleri'nde inşa edilen gözlemevine taşınacağını vurgulayan Yıldırım, cihazın faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin gözlem altyapısının ciddi anlamda gelişeceğini dile getirdi.

- "Dünyadaki gözlem zincirinde önemli halka olacak"

Yıldırım, teleskobun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milli Uzay Programı'nın önemli hedeflerinden altyapının güçlendirilmesine hizmet edecek DAG teleskobunun önemli bir parçası olan 4 metrelik hassas ve özel kaplanmış aynasının da haziran sonunda Rusya'dan getirilmesi planlanıyor. Aynanın montesinin tamamlanmasının ardından testlerin birkaç ayda tamamlanması ve yılın sonunda ışık almaya başlaması hedefleniyor. Böylece bu tesis, dünyadaki gözlem zincirinde önemli bir halka haline gelecek."

Bölgede böylesine büyük çaplı bir teleskop bulunmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bu tesisle Türkiye, astronomik gözlemler konusunda söz sahibi ülke konumuna gelecek." diye konuştu.

Yıldırım, planlar içinde yer alan radyo teleskobun da kullanılmasıyla Türkiye'nin astronomik gözlemler konusundaki konumunun daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.