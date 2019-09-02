Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde ilk ders dönemi sona erdi. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getiriyor. 12 ilde eş zamanlı verilen eğitimlere katılan bin 900 öğrenci, çalışmalarını tamamlayarak proje sunumlarını gerçekleştirdi.

2020 SONUNDA 81 İLDE

Proje şenliği olarak adlandırılan etkinlikte öğrenciler, ‘Hayalimdeki Yolculuk’ temalı projesi ile otobüs seyahatlerinde karşılaşılan problemlere yönelik geliştirdikleri çözümleri sergiledi. İlk etapta 12 ilde hayata geçirilen atölyelerin 2020 sonuna kadar tüm illerde gençlerle buluşması hedefleniyor. Atölyelerde, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alacak. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından “Milli Teknoloji Hamlesi’nin parlak neferleri 50 bin teknoloji yıldızımızı yetiştirecek Deneyap Teknoloji atölyelerimizin ilk eğitim programı olan tasarım ve üretim, 12 ilde başarıyla tamamlandı” paylaşımında bulundu.