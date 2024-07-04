Denisovalılar, Tibet platosunda mı yaşadı?

Araştırmacılar, Çin'in Gansu eyaletindeki Xiahe şehrinin yakınlarında deniz seviyesinden 3 bin 280 metre yükseklikte bulunan Baishiya Karst Mağarası'nda ortaya çıkarılan binlerce hayvan kemik parçasını analiz etti. Söz konusu mağara, eski dönemlerde hayat sürmüş insanların yaşadığı bilinen sadece üç yerden biriydi. Elde edilen bulgular, Denisovalıların yünlü gergedanlar, koyunlar, yabani yaklar, dağ sıçanları ve kuşlar dahil olmak üzere çeşitli büyük ve küçük hayvanları avlayabildiğini, kesebildiğini ve ortaya koydu.



Mağarada çalışan arkeolog ekibi ayrıca, 48 bin ila 32 bin yıl öncesine ait bir tortu tabakasında bir kaburga kemiği parçası keşfetti. Bulgunun, bilinen bir avuç Denisova fosilinin en genci olduğu ifade edildi. Bu da türün bilim insanlarının daha önce düşündüğünden daha yakın bir zamanda var olduğuna dair önemli bir ipucu sunuyor.

İNANILMAZ DERECEDE DAYANIKLILARDI

Ancak yeni çalışma, Baishiya Karst Mağarası'nda yaşayan Denisovalıların inanılmaz derecede dayanıklı olduklarını, daha sıcak ve daha soğuk dönemlerde Dünya'nın en uç ortamlarından birinde hayatta kaldıklarını ve otlak arazide bulunan çeşitli hayvan kaynaklarını en üst düzeye çıkardıklarını ortaya koyuyor.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmanın eş baş yazarı, Çin'deki Lanzhou Üniversitesi'nde arkeolog ve profesör Dongju Zhang, "Denisovalıların mağarada ve bu Tibet platosunda çok uzun süre nasıl yaşadığını gerçekten bilmek istiyoruz. Ortama nasıl uyum sağladılar?" dedi.

Kopenhag Üniversitesi'ndeki Globe Enstitüsü Biyomoleküler Paleoantropoloji Grubu'nda doçent olan çalışmanın ortak yazarı Frido Welker, kaburganın muhtemelen modern insanların Avrasya kıtasına yayıldığı bir zamanda yaşamış Denisovalılara ait olduğunu söyledi.

Denisovalılar ilk olarak 2010 yılında, küçük bir parmak kemiği parçasından çıkarılan DNA dizileri kullanılarak keşfedildi. O zamandan beri, dünya çapında bir düzineden az Denisovalı fosili bulundu.

Tibet Budistleri için kutsal bir yer olan Baishiya Karst Mağarası'nda bir keşiş tarafından bulunan dişli bir çene kemiği en az 160 bin yıl öncesine dayanıyordu. Bir yıl sonra yayınlanan, bölgedeki tortudan elde edilen bir DNA'nın ise Denisovalıların bir zamanlar bu bölgeyi yuva olarak kullandıklarına dair araştırmacılara daha fazla kanıt sağladı.