5 adet Bayraktar TB2 SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

BAYKAR-Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar geçtiğimiz gün, "Deniz Kuvvetleri'mizin Bayraktar TB2 SİHA'ları Çanakkale'de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkış ve inişini yaptı." açıklmasında bulunmuştu. Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine 5 adet SİHA ve ilgili yer sistemlerinin envantere girdiği resmi olarak açıklanmış oldu.

Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına İHA ve SİHA teslimatları gerçekleştiren Baykar, son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Bayraktar TB2 SİHA kazandırdı.

Bayraktar TB2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ilk İHA/SİHA çözümü oldu.