Deniz platformlarına uyarlanmış beşinci nesil MMP füzesi
MBDA, yeni nesil deniz çözümleri ile Euronaval Fuarı’nda yer alacak. Firmanın sergileyeceği yeni çözümlerden biri ise deniz platformlarına uyarlanmış beşinci nesil MMP füzesi olacak.
MMP, Yaz aylarının sonunda Cibuti’deki testlerini tamamlamıştı. Testler kapsamında füzenin yüksek sıcaklık koşullarında kullanımı için sertifikasyon çalışmaları da yürütülmüştü.
Bunun yanı sıra deniz üzerinde bir zodyak bot ile atış tecrübesi gerçekleştirilmişti. MBDA, bu testlerde elde edilen veriler sayesinde füzenin deniz üstünde kullanılabileceğini de kanıtlamış oldu. Firma, şimdi de füzeyi özel bir silah kulesi üzerine yerleştirerek hücumbotlarda kullanımı için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.
Bu sayede füzenin, yüksek hızlı düşman hedeflerine karşı muharebe sahasında yerini alması hedefleniyor.
Firma, fuar sırasında MMP çözümünü Milpro Zodyak Bot ve Hurricane sınıfı bir lastik bot üzerinde sergileyecek.
(C4Defence)
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