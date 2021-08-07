Denizin dininde keşfedildi! 4 milyon dönümlük 'ölü bölge'

star.com.tr 7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:18 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:18

Ölü bölgeler, oksijen seviyelerinin çok düşük olduğu ve orada hiçbir deniz yaşamının olmadığı su altı alanlarıdır. Doğal olarak oluşurlar ancak, araştırmacılar bu biyolojik çöllerin insanların doğaya verdiği zarar nedeniyle giderek daha fazla, gelişmesinden endişe duyuyor.



NOAA'dan yapılan bir açıklamada, ABD'li bilim insanlarının devasa bir ölü bölge keşfettiği belirtildi. Meksika Körfezi'nin dibinde keşfedilen alan, yaklaşık 6.334 mil kare veya dört milyon dönümden fazla yaşam alanına eşdeğer.

Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten Profesör Nancy Rabalais, "Düşük çözünmüş oksijenin dağılımı bu yaz olağandışıydı. Düşük oksijen koşulları, neredeyse tamamen oksijen eksikliği gösteren birçok gözlemle, kıyıya çok yakındı." dedi.

Ölü bölgelerin doğal olarak oluduğunu belirten uzmanlar, insan faaliyetinin bu alanların genişlemesine yol açtığını söylüyor. Uzmanlara göre, çiftliklerden ve hayvancılıktan gelen tarımsal akış, okyanuslara ve denizlere girer ve burada alglerin aşırı büyümesine neden olur. Bunlar da ölür ve ayrışır. Bu olayda oksijen tüketen bakteriler, algleri çürütür ve ardından ölü bölgelerin oluşmasına neden olur.

NOAA'ya göre, bu bölgelerde çoğu deniz yaşamı ya ölür ya da hareketliyse bu yaşanmaz alanları terk eder. Bununla birlikte, bu biyolojik çöllere çok az maruz kalan balık gibi canlılarda, büyüme ve üremede sıkıntılar oluşur.

Araştırmacılar şimdi, büyüklüğünü küçültmenin ve ekonomiye olan etkilerini en aza indirmenin yollarını bulmak, ölü bölgeyi incelemeyi planlıyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'ndan Radhika Fox konuya ilişkin, "Bu yıl, iklim değişikliğinin toplumlarımız üzerindeki derin etkisini, 'batıdaki tarihi kuraklıktan sel olaylarına kadar' tekrar tekrar gördük. İklim, besin kirliliğinin Meksika Körfezi'ne akışı da dahil olmak üzere, suyla doğrudan bağlantılıdır." açıklamasında bulundu.

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