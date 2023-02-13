Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin tektonik izlerini uzaydan görüntüleyerek, Hatay'ın Tepehan Köyü ve Hatay Havaalanı'ndaki değişim ortaya çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Hatay, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından uzaydan görüntülendi. Roscosmos, Kanopus-B uydusu ile Hatay'ın Tepehan Köyü'nün Temmuz 2021'de ve depremin ardından 9 Şubat'ta çekilen fotoğrafları ile Hatay Havaalanı ve çevresindeki alanın Aralık 2021'de ve bugün çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı. Fotoğraflar ile Tepehan Köyü'ndeki ve Hatay Havaalanı'ndaki tektonik değişim gözler önüne serildi.

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda depremden sonra yaşanan değişimin görüntülemeye devam ettiği, bu araştırmaların da Türkiye'deki depremden sonra arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri gönderen Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Tektonik

Tektonik, yer kabuğunun yapısını, özelliklerini ve zaman içindeki evrimini kontrol eden süreçtir.