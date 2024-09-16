Derinlerdeki Rekabetin Zirvesi İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışma Finalleri Başlıyor!

2018 yılından beri düzenlenen yarışmaya 2024 yılında 1.110 takım başvuru yaptı. Bu takımlardan süreci başarıyla tamamlayan 45 takım finalist olmaya hak kazandı. Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda 17-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek final sürecinde 16 ilden finalistler yarışacak.



SU ALTI DÜNYASININ GELECEĞİ GENÇLERİN ELLERİNDE ŞEKİLLENİYOR



Günümüzde su altı araştırmaları sivil ve askeri uygulamalarda özellikle doğal kaynakların korunması ve incelenmesi ile ülke güvenliğinin sağlanması amacıyla büyük önem kazanıyor. Bu ihtiyaçlardan hareketle düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, ülkemizde özgün otonom su altı araçlarının geliştirilmesine katkı sağlayarak alanında yerli ve milli üretime öncülük ediyor.

TEKNOFEST 2024 kapsamındaki yarışma bu yıl 3 görev teması içeriyor. Bu temalar Temel ve İleri Kategori takımları için aynı olurken, iki kategorinin otonomi seviyeleri farklılık gösteriyor.

TEMA 1: TORPİDO FIRLATMA



Yarışmacı takımlar bu görev ile su araçlarının hassas konumlanma ve nişan alma yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Belirlenen hedeflere doğru isabetli bir şekilde yapacakları atışlarla tasarladıkları fırlatma mekanizmalarının yeteneklerini göstermeleri takımlardan beklenen bir diğer yetenektir. Bu görev, su altında hareket kabiliyeti ve atış hassasiyetini bir araya getirerek yarışmacı takımların bu konudaki teknik becerilerini ve mühendislik yeteneklerini değerlendirmektedir.

TEMA 2: SU ALTI KABLOLARI TAKİBİ VE ANOMALİ TESPİTİ



Su altı kabloları sayesinde elektrik enerjisi, iletişim hatları gibi önemli unsurların transferleri gerçekleştirilebilmektedir. Takip ve anomali tespit sistemleri, deniz altındaki altyapıların sürdürülebilirliğini artırmak ve teknik sorunların önceden tespit edilerek çözülmesinin bir modellenmesi bu görev ile oluşturulmuştur. Bu yarışma, deniz altı keşif ve bakım teknolojilerinin geleceğine katkı sağlamak amacıyla genç mühendisleri teşvik ederken, bu alandaki yenilikçi çözümleri desteklemeyi hedeflemektedir.

TEMA 3: RENK TESPİTİ VE KAPIDAN GEÇİŞ



Yarışmacı takımlar, tasarladıkları insansız su altı araçları üzerine entegre edilmiş renk algılama sistemleri kullanarak, su altındaki bir kapının rengini doğru bir şekilde tespit edip, belirlenen renk kriterlerine uygun olduğunda kapıdan geçme yeteneklerini göstereceklerdir. Bu teknik görevde, katılımcılardan su altında karşılaşılabilecek değişen ışık koşullarına ve suyun renk varyasyonlarına uyum sağlamaları beklenmektedir. Renk tespiti, su altındaki görsel algılama yeteneklerini en üst düzeye çıkarmayı gerektirirken, kapıdan geçiş aşamasında su altı aracının hassas kontrolünü ve manevra kabiliyetini gerektirmektedir. Bu görev, su altı keşif ve navigasyon teknolojilerindeki ilerlemeleri vurgulayarak, katılımcıların su altında gerçekleştirilen hassas operasyonlarda kullanılabilecek teknik yeteneklerini öne çıkarmayı amaçlamaktadır.

Puanlama ve değerlendirmenin her bir kategoride farklı şekilde gerçekleştirildiği yarışmada Temel Kategoride dereceye giren takımlara birincilik ödülü 150 bin TL, ikincilik ödülü 120 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL değerinde olacak. İleri Kategoride birincilik ödülü 200 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL, üçüncülük ödülü ise 120 bin TL olacak.

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