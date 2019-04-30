Dev savunma buluşması rekorlarla başlıyor
Dünyanın en büyük savunma buluşmalarından IDEF kapılarını yarın açıyor. Fuar katılımcı sayısı ve planlanan görüşmeler açısından kendi rekorunu kıracak. Bin 61 firmanın katılacağı fuarda 70 imza töreni ve 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek.
Yerli ve milli hamleyle savunma sanayiinde çığır açan Türkiye bu alanda gövde gösterisine hazırlanıyor. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), bugün TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlıyor. Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 3 Mayıs’a kadar sürecek.
Fuara bu yıla 576’sı yabancı, 485’ü Türk toplam bin 61 firma katılacak. Türk firmalarının 250’si KOBİ’lerden oluşacak. Dünyanın farklı coğrafyalarından 68 ülkeden 550 kişiden oluşan 150 heyetin katılım sağlayacağı fuarda, heyetlerde 68 üst düzey yetkili yer alacak. Fuar kapsamında 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmeler; yabancı heyetler, Türk makamları ve yerli-yabancı katılımcı firmalar arasında planlanan ikili görüşmeleri kapsıyor.
70 İMZA ATILACAK
Fuarda 70 imza töreni gerçekleştirilmesi planlanıyor. İmza törenleri ile yerli ve yabancı iş birlikleri ilan edilecek. IDEF katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. IDEF görüşmeler açısından ise dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarı olarak dikkati çekiyor. Fuar, bu sene katılımcı sayısı ve planlanan görüşmeler açısından kendi rekorunu kıracak. IDEF’te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi tarafında geliştirilen birçok ürün ilk kez sergilenecek. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılacak. Fuara Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi Türk devleri de katılacak.İki yılda bir düzenlenen IDEF’in bir önceki buluşmasına 50 ülkeden 503’ü yabancı, 317’si yerli olmak üzere toplam 820 firma katılmıştı. Fuarda 2.240 adet randevulu görüşme ve stant ziyareti, 50 imza töreni gerçekleştirilmişti. Fuarı 116 ülkeden 60.754 yerli, 5.028 yabancı olmak üzere toplam 65 bin 782 kişi ziyaret etmişti.
FIRTINA'NIN NAMLUSU ÇINGI'YA EMANET
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ateş gücüne büyük katkı sağlayan Fırtına obüsünün namlu bakımı için yerli üretim otomatik namlu temizleme cihazı Çıngı geliştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iştiraki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ IDEF’te iştirakleri DELTAV, ULAK, GGTEK ve TRTEST’in ürün ve çalışmalarını tanıtacak. SSTEK, aynı zamanda IDEF’19’da kendi markasını taşıyan ilk ürünü de tanıtacak. İlk yerli otomatik namlu temizleme cihazını kullanıma sunan şirket, fuarda, Çıngı adı verilen ürünün 155, 120 ve 203 milimetre versiyonlarını sergileyecek. Fırtına’nın namlusunu 30 dakikadan az bir sürede temizleyen Çıngı, gerçek muharebe şartlarında test edildi. Temizleme işlemi sırasında silah sistemlerinin hizmet dışı bırakılmasına gerek kalmıyor.
‘AĞIR ABİ’ BOY GÖSTERECEK
IDEF Fuarı’nda Türkiye adına önemli bir ilk yaşanacak. Kamuoyunda Atak’ın “ağır abisi”, Atak-2 olarak da bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez fuarda vitrine çıkacak. Alınan bilgiye göre TUSAŞ, yoğun bir mesainin sonunda Ağır Sınıf Taarruz Helikopter “mockup”ını IDEF’19’a yetiştirdi. Ağır Sınıf Taarruz Helikopter modeli, TUSAŞ’ın standında başta kendi sınıfındaki en etkili taarruz helikopteri Atak olmak üzere şirketin diğer hava platformlarıyla ilk kez kamuoyu önüne çıkacak. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bu alandaki ihtiyacına yönelik olarak başlatıldı. Projeyle yüksek miktarda faydalı yük taşıyabilen, zorlayıcı çevresel etmenlere dayanıklı, ileri teknoloji hedef takip ve görüntüleme, elektronik harp, seyrüsefer, haberleşme ve silah sistemleriyle donatılmış, yüksek manevra kabiliyetine ve performansına sahip, etkin ve caydırıcı bir taarruz helikopterinin tasarlanarak üretilmesi planlanıyor. Geliştirilecek helikopter, mevcut Atak helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip olacak.
ALTAY T1 İLK KEZ SERGİLENİYOR
Türkiye’nin milli ana muharebe tankı Altay, seri üretime yönelik ilk konfigürasyonuyla IDEF’te boy gösterecek. Altay, yakın coğrafyada son dönemde yaşanan muharebe deneyimlerinden ve TSK’nin geleceğe yönelik ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen yeni koruma konseptine göre yeniden tasarlandı ve Altay T1 konfigürasyonuna yükseltildi. 40 adet üretilecek Altay T1 konfigürasyonu, çepeçevre zırh koruması ile muharebe alanlarında şimdiye kadar görülen en gelişmiş korumaya sahip ana muharebe tankı olacak.
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