Dev savunma buluşması rekorlarla başlıyor

Yerli ve milli hamleyle savunma sanayiinde çığır açan Türkiye bu alanda gövde gösterisine hazırlanıyor. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), bugün TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlıyor. Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 3 Mayıs’a kadar sürecek.

Fuara bu yıla 576’sı yabancı, 485’ü Türk toplam bin 61 firma katılacak. Türk firmalarının 250’si KOBİ’lerden oluşacak. Dünyanın farklı coğrafyalarından 68 ülkeden 550 kişiden oluşan 150 heyetin katılım sağlayacağı fuarda, heyetlerde 68 üst düzey yetkili yer alacak. Fuar kapsamında 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmeler; yabancı heyetler, Türk makamları ve yerli-yabancı katılımcı firmalar arasında planlanan ikili görüşmeleri kapsıyor.

70 İMZA ATILACAK

Fuarda 70 imza töreni gerçekleştirilmesi planlanıyor. İmza törenleri ile yerli ve yabancı iş birlikleri ilan edilecek. IDEF katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. IDEF görüşmeler açısından ise dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarı olarak dikkati çekiyor. Fuar, bu sene katılımcı sayısı ve planlanan görüşmeler açısından kendi rekorunu kıracak. IDEF’te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi tarafında geliştirilen birçok ürün ilk kez sergilenecek. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılacak. Fuara Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi Türk devleri de katılacak.İki yılda bir düzenlenen IDEF’in bir önceki buluşmasına 50 ülkeden 503’ü yabancı, 317’si yerli olmak üzere toplam 820 firma katılmıştı. Fuarda 2.240 adet randevulu görüşme ve stant ziyareti, 50 imza töreni gerçekleştirilmişti. Fuarı 116 ülkeden 60.754 yerli, 5.028 yabancı olmak üzere toplam 65 bin 782 kişi ziyaret etmişti.

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