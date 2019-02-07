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Digital Globe: İran uzaya uydu gönderdi

Yörüngeye gönderdiği uydularla dünya gözlemi yapan Digital Globe, İran'ın Semnan eyaletindeki İmam Humeyni Uzay Merkezi'nden bir roket fırlatarak yörüngeye uydu gönderdiğine dair uydu görüntülerini paylaştı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Yörüngeye gönderdiği uydularla dünya gözlemi yapan Colorado merkezli DigitalGlobe şirketi bugün paylaştığı uydu görüntülerinde, 5 Şubat 2019 tarihinde İran'ın Semnan eyaletinde bulunan İmam Humeyni Uzay Merkezi'nden bir roket fırlatarak uzaya uydu gönderdiğini iddia etti.
 
Digital Globe'un yayınladığı görüntülerde lansman alanında, "40. yıl" ve "İran yapımı" yazıları dikkat çekti.
 
İran, 15 Ocak'ta Payam (Mesaj) isimli uydusunu Simorg (Anka Kuşu) uydu taşıyıcı roketini kullanarak uzaya göndermeyi denemiş, ancak uydu roketten ayrılamayıp başarısız olmuştu. Bu başarısız denemenin ardından İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, İran İslam Devrimi'nin 40. zafer yıl dönümü vesilesiyle yerli olarak geliştirilen Doosti (dostluk) isimli yer gözlem uydusunu yerli uzay roketi Safir ile yörüngesine göndereceklerini belirtmişti.
 

Dijital Globe'un 7 Subat'ta paylaştığı uydu görüntüsü
 
Uzmanlar İran'ın başarısız olan denemesinin ardından ikinci denemenin de başarısız olma ihtimalini göz önünde bulundurarak gizli bir fırlatma yapabileceğini, eğer başarısız olursa bunu halktan gizleyeceğini, başarılı olma ihtimalinde ise 11 Şubat'ta kutlanacak olan İran İslam devriminin 40. yıldönümünde bu fırlatmayı açıklayacaklarını düşünüyor.

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