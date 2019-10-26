Dijital hastanelere robot hekimler geliyor

Djital hastane kavramının sağlık sektörünün tüm dinamiklerini pozitif anlamda etkileyen bir güce sahip olduğunu belirten Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sermet Gün Erdem, “Bilim kurgu filmlerindeki dijital hastaneler, robot hekimler ve sağlık hizmetlerinde yapay zeka uygulamaları çok yakın zamanda hayatımızın içinde olacak” dedi. Sağlık kurumlarında dijitalleşme sürecini ve seviyesini uluslararası standartlara göre ölçerek akredite eden ‘HIMSS EMRAM’ derecelendirme ölçeğinden söz eden Erdem “Buna göre geçtiğimiz yıl Türkiye,164 hastane ile Avrupa’nın en başarılı ülkesi oldu. Almanya, İspanya ve İtalya’da toplam 16 adet 6. Seviye hastane bulunurken, Türkiye 163 adet 6. seviye ve 1 adet 7. seviye hastane ile Avrupa toplamının önüne geçti” dedi.

BAŞARIYA İMZA ATIYORUZ

Yeni araştırmalardan da söz eden Erdem “Mayıs ayı itibarıyla HIMSS EMRAM derecelendirmelerinde ise Türkiye, 2 hastane ile ‘seviye 7’ ve 164 hastane ile ‘seviye 6’ olmak üzere toplam 166 kağıtsız hastane ile tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Sağlıkta dijital dönüşümdeki başarısı ile uluslararası alanda marka değerini yükselten Türkiye, sağlık alanında dünyanın örnek aldığı başarılara imza atıyor” dedi.Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerine ulaşmasında dijitalleşme kavramının önemine değinen Erdem, “Türkiye’nin sağlıkta dijitalleşme başarısı ve tecrübesi her geçen gün gelişim gösteriyor. Sağlık sektöründeki dijitalleşme oranı yüzde 20 seviyelerine ulaştı. Bu başarı ile 2023 yılında ulaşılması hedeflenen 20 milyar dolar gelire daha hızlı ulaşabileceğiz” dedi.

ANTALYA’DA SEKTÖR ELE ALINACAK