Dijital ihracat hamlesini New York’tan başlatıyor
Turkcell, tüm dünyaya BiP kullandırmak için harekete geçti. Birçok ülkede başlatılan kampanya kapsamında BiP’in ilk reklamları da Times Meydanı’nda dijital ekranlarda yayınlandı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu BiP’in yanı sıra fizy, TV+, Dergilik, Yaani ve Lifebox uygulamalarıyla dijital ihracat çıkarmasına imza atacaklarını söyledi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in çeyrek asırlık tecrübesiyle hayata geçirdiği iletişim ve yaşam platformu BiP, Türkiye’nin ardından yurtdışındaki iletişimi için de gaza bastı. Geride bıraktığımız bir yıllık sürede, kullanıcı sayısını küresel oranda yüzde 70 artıran BiP, pazar liderliğini ele geçirmek içinyeni biriletişim kampanyasına start veriyor. Kampanya kapsamında, dünya medyasının en önemli mecralarında boy göstermeye hazırlanan uygulamanın ilk adresi, en yakın rakibinin çıktığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri oldu. BiP’in yurtdışındaki ilk reklamları da New York’ta, ünlü Times Meydanı’nda dijital ekranlarda yayınlandı.
HEDEF 25 MİLYON
İçinde İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde de kampanyaya başlayan BiP’in öncelikli hedefi, yılsonuna kadar yurtdışında 25 milyon kullanıcıya erişmek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Tüm dünyada BİP’i kullandırma, indirme ve Türkiye’nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreci New York’tan başlatıyoruz” dedi. Bu hamlenin Türkiye’nin dijital ihracat potansiyeline büyük katkı yapacağını belirten Terzioğlu, “Türk mühendisleri müthiş işler ortaya çıkarıyor. Bu uygulamalarla birlikte gördük ki bu konuda hiçbir eksiğimiz yok. Sadece BiP değil, fizy, TV+, Dergilik, Lifebox, Yaani ve diğer tüm uygulamalarımızla birlikte bugün 120 milyon indirme rakamını yakaladık. Hedefimiz 3 yıl içinde bu rakamı 1 milyara çıkarmak” dedi.
‘DİĞERLERİNİ BIRAKIN’
Terzioğlu, Türkiye’nin Turkcell’i olarak yerli ve milli teknolojilere yatırım yapmaktan gurur duyduklarını vurguladı. İlki Times Meydanı’nda yayınlanan reklamın ana mesajını, “Diğerlerini bırakın; gelin BiP’i kullanın. Yeni teknolojileri deneyimleyin; kullanmakla kalmayın kullandırtın” diye özetleyen Terzioğlu, “ABD başta olmak üzere tüm dünyada BiP’in platform olarak yaygınlaşmasını istiyoruz” dedi.
Dünya ‘BiP’ kullanacak
Kampanya kapsamında dünya medyasının en önemli mecralarında BiP konuşulacak. Amerika’nın ardında İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde kampanyaya hazırlanan BiP’in öncelikli hedefi, yılsonuna kadar yurtdışında 25 milyon kullanıcıya erişmek.
“Bugün Avrupa’da yaklaşık 5 milyon Türk yaşıyor. Türk vatandaşları o ülkelerde uygulamayı kullanıyor. Ancak tablo bundan ibaret değil. İran’dan Suudi Arabistan’a, Fas’tan Ukrayna ve Belarus’a, Japonya’dan Brezilya ve Antartika’ya kadar dünyanın dört bir yanında BiP kullanıcısı bulunuyor” diyen Terzioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “6 kişiye kadar aynı anda görüntülü görüşebilme, çift hattı tek cihazda kullanma, para transferi gerçekleştirme, sabit ya da operatör fark etmeksizin bütün numaraları arayabilme gibi özellikleriyle BiP öne çıkmayı başardı. Şimdi BiP’in tüm dünyada yaygınlaşması için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Global iletişim kampanyasıyla BiP, tüm dünya basınının gündemine oturacak. Hedefimiz Türkiye’nin yerli uygulaması BiP’in uluslararası reklam kampanyasıyla dünyadaki kullanıcı sayısını 5’e katlamak.”
Turkcell’den navigasyon geliyor
Turkcell, yerli arama motoru Yaani’nin ardından, çok yakında yerli navigasyon uygulaması da hayata geçiyor. Şirket bu alandaki ilk aksiyonu ‘Kopilot’ adlı uygulama ve ürünle başlatmıştı. Tüketicilerin yol ve otomobilleriyle ilgili her türlü bilgiyi almalarını sağlayan bu ürünle ilgili Terzioğlu şu bilgileri verdi: “Mesela aracı valeye verdiğinizde vale modunu açıyorsun. Araba belli bir sınırın dışına çıkamıyor. Ya da aracınızı oğlunuza, kızınıza verdiğinizde hız limiti koyabiliyorsunuz. Son 10 yıldır üretilen her araçta kullanmak mümkün. Eski bir arabayı bile akıllı otomobile dönüştüren bu uygulamamızın ardından yerli navigasyon servisinin de yakın zamanda Turkcell tarafından pazara sunulacağının müjdesini vermek isterim.”
Endüstri 4.0 süreçlerinde olacağız
Telekom sektörünün, yerli otomobil başta olmak üzere tüm dijital dönüşüm süreçlerinin en önemli aktörü olacağını belirten Terzioğlu, “Endüstri 4.0 bizim sektörümüze yepyeni fırsatlar sunuyor. Ancak dönüşüm dediğimiz bundan ibaret değil. Bundan sonraki süreçlerde sağlık, tarım, üretim, perakende, kısacası aklınıza gelen her alanda 4.0 süreçlerinin en önemli iş ortağı olacağız. Bunun için çalışan 1000 kişilik Ar-Ge mühendisimiz, her bir sektör için yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu uygulamalarla verimlilik fırsatlarının peşinde koşuyoruz” dedi.
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