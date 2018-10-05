Dijital ihracat hamlesini New York’tan başlatıyor

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in çeyrek asırlık tecrübesiyle hayata geçirdiği iletişim ve yaşam platformu BiP, Türkiye’nin ardından yurtdışındaki iletişimi için de gaza bastı. Geride bıraktığımız bir yıllık sürede, kullanıcı sayısını küresel oranda yüzde 70 artıran BiP, pazar liderliğini ele geçirmek içinyeni biriletişim kampanyasına start veriyor. Kampanya kapsamında, dünya medyasının en önemli mecralarında boy göstermeye hazırlanan uygulamanın ilk adresi, en yakın rakibinin çıktığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri oldu. BiP’in yurtdışındaki ilk reklamları da New York’ta, ünlü Times Meydanı’nda dijital ekranlarda yayınlandı.

HEDEF 25 MİLYON

İçinde İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde de kampanyaya başlayan BiP’in öncelikli hedefi, yılsonuna kadar yurtdışında 25 milyon kullanıcıya erişmek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Tüm dünyada BİP’i kullandırma, indirme ve Türkiye’nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreci New York’tan başlatıyoruz” dedi. Bu hamlenin Türkiye’nin dijital ihracat potansiyeline büyük katkı yapacağını belirten Terzioğlu, “Türk mühendisleri müthiş işler ortaya çıkarıyor. Bu uygulamalarla birlikte gördük ki bu konuda hiçbir eksiğimiz yok. Sadece BiP değil, fizy, TV+, Dergilik, Lifebox, Yaani ve diğer tüm uygulamalarımızla birlikte bugün 120 milyon indirme rakamını yakaladık. Hedefimiz 3 yıl içinde bu rakamı 1 milyara çıkarmak” dedi.

‘DİĞERLERİNİ BIRAKIN’

Terzioğlu, Türkiye’nin Turkcell’i olarak yerli ve milli teknolojilere yatırım yapmaktan gurur duyduklarını vurguladı. İlki Times Meydanı’nda yayınlanan reklamın ana mesajını, “Diğerlerini bırakın; gelin BiP’i kullanın. Yeni teknolojileri deneyimleyin; kullanmakla kalmayın kullandırtın” diye özetleyen Terzioğlu, “ABD başta olmak üzere tüm dünyada BiP’in platform olarak yaygınlaşmasını istiyoruz” dedi.

Dünya ‘BiP’ kullanacak