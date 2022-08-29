''Dijital ikiz'' teknolojisiyle geliştirildi! Şimdi dünyaya açılıyor

Farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek tek bir iş makinesi platformu olarak geliştirilen ve patentlenen ENOCH, savunma ve havacılık kümelenmesi SAHA İstanbul'un desteğiyle uluslararası pazarlara çıkacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, savunma, havacılık ve uzay sektörlerine giriş yapan firmaların dünyaya açılmasını sağlamak amacıyla SAHA Girişim Programı başlattı.

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün yerlilik oranının artırılması, henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması amaçlarıyla yürütülen program kapsamında, yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara eğitim, mentorluk ve yatırımcıya erişim desteği verilecek.

Hukuki ve teknik danışmanlık, iş geliştirme ve tanıtım, altyapı desteği başta olmak üzere verilen destekler çerçevesinde SAHA İstanbul ekosisteminin gücüyle birlikte girişimciler, yatırımcı görüşmelerine hazırlanacak.

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde henüz sahip olunmayan kritik teknoloji alanlarında Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5 ve üstü projesi olan girişimci firmaların başvurabildiği program için 15 firma seçildi.

Bu firmalardan biri de kullanıcı tarafından türü değiştirilebilen modüler bir iş makinesi ENOCH'u geliştiren Modüler Makina AŞ oldu.

- ARAÇ, KARBON SALIMI YAPMADAN ÇALIŞIYOR



Şirket, ENOCH konseptini geliştirmek amacıyla 2017'de Teknopark İstanbul'da makine projesinin kabulüyle Mansuri Çaynak tarafından kuruldu.

Araç elektrik tahrikli olması sayesinde karbon salımı yapmadan çalışıyor. Bir araç birçok aracın işini yapabildiği için de daha az araca ihtiyaç duyulmasına ve toplam karbon salımının azaltılmasına katkı sağlıyor.

2019'da Avrupa Komisyonu'ndan "Mükemmellik Mührü", 2021'de İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ile Zagreb Uluslararası Fuarı'ndan altın madalya kazanan ENOCH'un modülerlik ve platform yapısı patentlendi.

Modüler Makina AŞ Kurucusu Mansuri Çaynak, AA muhabirine, Türkiye'de genel olarak yazılım firmalarını destekleyen bir girişimcilik yapısı oluştuğunu, SAHA Girişim Programı'nın makine sektöründe yenilikçi start-up'ları destekleyen bir ilk olduğunu söyledi. Çaynak, bilgili ve yetenekli yönetim kadrosu ve sektörün tamamını kapsayan üyeleriyle programın yeni fikirlerin desteklenmesine önemli katkılarda bulunacağına inandığını ifade etti.

- "DİJİTAL İKİZ" TEKNOLOJİSİYLE GELİŞTİRİLDİ



Çaynak'ın verdiği bilgiye göre, ENOCH, elektrikli, çok amaçlı, geliştirilebilir, internete bağlı ve otonom çalışabilen insansız bir iş makinesi olarak geliştirildi.

Modülerliği ve yüksek teknolojiyi kullanarak pazardaki endüstriyel, inşaat ve tarım makinelerinin yaptığı tüm işleri gerçekleştiren tek bir makine olarak tasarlanan ENOCH'un makine kontrol birimine uzaktan erişilebiliyor, yazılımı güncellenebiliyor. Araç, afet ve yangın müdahalesinde insansız olarak kullanılabiliyor.

ENOCH ismi, uluslararası pazarlar da hedeflenerek "Electric", "Next-Generation", "Operational", "Commodity Handler" kelimelerinin baş harflerinden oluşturuldu.

Batarya ile tam elektrikli ve DC jeneratörüyle bataryayı besleyerek hibrit çalışabilen araç, sıfırdan dijital ikiz kullanılarak geliştirildi ve sanal ortamda testleri yapılmış yeni jenerasyon bir makine olarak göreve hazır hale getirildi.

Elektrikli güç aktarımı sayesinde sürekli çalışmaya hazır olan ve kontrolcüsü takılan modülleri otomatik olarak tanıyarak makineyi yapılacak işe göre otomatik hazırlayan ENOCH, bu özellikleriyle endüstri, inşaat ve tarım alanlarında hemen hemen tüm işlerde kullanılabiliyor.

ENOCH, modül ve işi yapacak donanımların platforma eklenmesiyle farklı araç tiplerine dönüşüyor.

- 15-40 DAKİKADA BAŞKA BİR MAKİNE OLUYOR



Makine sistemi, ünitenin uzaktan kumandalı kalbi olarak hizmet veren 4 tekerlekten çekişli bir platforma dayanıyor. Bu platforma kabin, DC jeneratör, hidrolik ünite ve ek piller dahil olmak üzere modüller eklenebiliyor.

İşi yapacak donanım ve modüller, hızlı bağlantılarla platforma yerleştirilip sabitlendiğinden makinenin montajı oldukça kolay şekilde gerçekleştiriliyor. Elektronik kontrol ünitesi, bağlı bileşenleri otomatik olarak tanıyor ve makineyi çalışmaya hazır hale getirmek için doğru kurulumu gerçekleştiriyor.

ENOCH, kabin takılarak insansız bir araçtan insanlı bir araca da dönüştürülebiliyor. Elektrik şebekesine uzak konumlarda dizel motorlu bir jeneratör modülü eklenerek hibrit olarak çalıştırılabiliyor.

ENOCH, dizayn kriterinde esas alınan üç temel makine, lastikli yükleyici, traktör ve teleskopik forklift için donanımlar özel olarak tasarlandı. Kullanıcıların araç türleri arasında geçiş yapması 15-40 dakika sürüyor. Ayrıca araç üstü ekipman üreticilerinin hazır donanımları tedarik edilerek makineye uyarlanabiliyor. Bu durumda insansız bir yangın söndürme veya bir arazi vinci yapılabiliyor. Hazır ekipmanların uyarlanması sayesinde çok geniş yelpazede iş makineleri oluşturulabiliyor.

