Dinozorların yok olmasının asıl nedeni ne?

18.01.2020 22:34 - Güncelleme: 18.01.2020 22:34

Çalışma, karbondioksitin büyük bir kısmının göktaşı çarpmasından çok önce atmosfere atıldığını ortaya koydu.

VOLKANİK PATLAMALAR KİTLESEL YOK OLMAYA YOL AÇMADI



O dönemdeki yoğun volkanik aktivitelerin hava ısısının kademeli olarak küresel çapta 2 derece artmasına neden olduğunu belirleyen uzmanlar, ancak bunun kitlesel ölümlere yol açmadığını, bazı türlerin Kuzey ve Güney kutbuna doğru göç ettiklerini, ancak göktaşı kazasından çok önce yaşadıkları yerlere geri döndüklerini ifade etti.

Bu nedenle dinozorların ölümünün tek nedeninin göktaşı çarpması olduğunu belirten bilimciler, yine de yanılıyor olabileceklerini ve önemli kanıtlar olursa tezlerini gözden geçirebileceklerini vurguladı.

10 KİLOMETRE ÇAPINDA, SANİYEDE 25 KİLOMETRE HIZLA



Daha önce arkeologlar, Meksika'daki Yucatan Yarımadası’nda bulunan en eski göktaşı krateri olan Chicxulub’dan aldıkları toprak örneklerini analiz ederek, Dünya nüfusunun yüzde 75’inin fazlasının yok olmasına neden olan göktaşının düşmesinden sonraki ilk zamanla ilgili modelleme çalışması yaptı.

Uzmanlara göre 10 kilometre çapındaki dev göktaşı, saniyede 25 kilometre hızla Dünya atmosferine girerek, dünyadaki tüm nükleer silahlarının gücüyle dahi karşılaştırılamayacak devasa bir patlamaya neden oldu.

(Sputnik)