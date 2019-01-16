Donanmanın iletişimini sağlamak için 80 milyon dolarlık sözleşme

Havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren bir İngiliz şirketi olan BAE Systems, ABD Donanması ile Pasifik genelinde birden fazla elektronik, iletişim ve bilgi işlem platformunun beş yıllık bakım ve işletmesini sağlamak için 80 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

BAE Systems Entegre Savunma Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Mark Keeler, “Gemiden kıyıya, kıyıdan uçağa ve kıyıdan kıyıya uzun menzilli iletişim sistemlerini sürdürüyor ve geliştiriyoruz. Çalışmamız denizlerde donanmanın ve koalisyon kuvvetlerinin Pasifik, Hint Okyanusları arasında etkili bir şekilde iletişim kurmasını ve faaliyet göstermesini sağlamak.” dedi.

Bu sözleşme ile BAE Systems mühendisleri, Savunma Bakanlığı ve diğer federal şubeler için ses, video ve veriler dahil olmak üzere gelişmiş ve güvenli iletişim sağlayan dar bantlı bir askeri iletişim uydu sistemi olan ABD Donanması Mobil Kullanıcı Hedef Sistemine de hizmet verecek.

Sözleşmeye bağlı işlemlerin birçoğu, Hawaii Oahu kentinde gerçekleştirilecek.