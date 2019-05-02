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Drone tehdidine karşı Avcı

Drone tehdidine karşı geliştirilen yerli çözümlere bir yenisi eklendi.

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ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren SDT isimli şirket, IDEF’te Avcı anti-drone sistemi de ilk kez sergileniyor. Drone tehditlerine karşı, kritik tesis ve altyapıların korunması amacıyla tasarlanan Avcı, mini ve mikro boyutlardaki sabit ve döner kanatlı “drone”ların tespit edilmesi, izlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi işlevlerini yerine getirecek. Sistemin ihtiyaca bağlı olarak farklı tiplerdeki alıcılardan oluşan farklı konfigürasyonları bulunuyor. Radar ile çoklu hedef tespit ve takibi, DF birimi ile kontrol sinyali yer tespiti, akustik alıcı ile hedef tespiti, elektro optik ve termal kameralar ile hedef tespit ve takibi yapılabiliyor. Tespit edilen “drone”un etkisiz hale getirilmesi için yönlü ve yönsüz antenlerden oluşan karıştırıcı sistemi kullanılıyor. Sistem, 0,01 metrekarelik radar kesit alanı olan “drone”u 10 kilometreler seviyesinde tespit edip kontrolde çıkartabilecek. Avcı anti-drone sisteminin temmuz ayı itibarıyla sahada kendini ispatlaması hedefleniyor      

 

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