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Dün gece Mars’a ayak basan InSight'tan ilk net görüntü geldi

NASA’nın Mars yüzeyine indirmeyi başardığı uzay aracı InSight, yavaş yavaş veri ve görüntü toplamaya başladı. Uzay aracının gönderdiği ilk net fotoğraf da paylaşıldı.

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Fırlatılışı ayrı, inişi ayrı bir olay yaratan InSight uzay aracı, bizim saatimizle dün gece Saat 22:40’ta inişini gerçekleştirdi. İniş, Wall-E lakaplı iki küçük CubeSata uydu tarafından kaydedildi. Bu CubeSata’lar da derin uzaya gönderilen ilk CubeSata’lar oldu.
 
 
InSight, inişinin hemen ardından görüntüler göndermişti. Bu görüntüler hem lensin önündeki koruyucu yüzünden bulanıklaşmış hem de inişte kalkan toz ve toprak yüzünden bulanıklaşmıştı. Şimdi ise elimize daha net bir görüntü paylaşıldı.
 
InSight’ın robot koluna bağlı olan bu kamera, aslında aracın etrafını görebilmesini sağlamak için oraya konulmuş. Tabii bu, kameradan görüntü çekip gönderemediği anlamına gelmiyor. Twitter’da açılmış olan NASA InSight resmi hesabından paylaşılan görüntü de bu kamerayla çekildi.
 
 
InSight uzay aracı, Mars’ın yüzeyinde bulunan Elysium Planttia’da iki yıl boyunca sabit bir şekilde durarak çalışacak.

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