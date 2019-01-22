Dün yaşanan tutulma esnasında uydumuza göktaşı çarptı

Türkiye'den de kısmî olarak izlenebilen Ay tutulması esnasında ilginç ve nadir rastlanan bir hadise yaşandı. Tam Ay Tutulması esnasında uydumuz Ay'a büyük bir göktaşı çarptı. O anlar birçok gökyüzü fotoğrafçısı tarafından anbean kaydedildi.

Türkiye'de 21 Ocak Pazartesi sabahı erken saatlerde kısmî olarak izlenebilen Tam Ay Tutulması Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa’nın bazı kesimlerinde gözlemlenebildi. Dünyanın birçok yerindeki amatör astronomlar ve gözlemevleri, kurdukları ekipmanlarla canlı yayın yapıp tutulmayı izleyemeyenler için paylaştı. Kayıtları izleyen ya da çekilen fotoğrafları kontrol eden astronomlar ilginç bir manzarayla karşılaştı. Dünyanın farklı yerlerinden çekilen fotoğrafların tümünde Tam Ay Tutulması esnasında uydumuz Ay'a büyük bir göktaşının çarptığı görüldü. Görüntüler bir anda sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya başladı.

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge büründü. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl-turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında, Ay kızıl renge bürünüyor.