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Bilim-Teknoloji

Dünya devinden skandal karar: Kur'an-ı Kerim uygulamasını kaldırdılar

Teknoloji devi Apple, Müslümanlar'ın tepkisini çekecek skandal bir karar imza attı. Apple, Pekin yönetiminin talebi üzerine dünyanın en popüler Kuran-ı Kerim uygulamalarından biri olan 'Quran Majeed'ı Çin'de yayından kaldırdı.

15 Ekim 2021 Cuma 21:02 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 21:02
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Apple Store'da bulunan ve dünyanın en popüler Kuran-ı Kerim okuma uygulamalarından biri olan 'Quran Majeed'i, Pekin makamlarından gelen talep üzerine Çin'de kullanımdan kaldırıldı.

Çin makamlarının uygulamanın yasa dışı dini metinlere ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle kullanımdan kaldırılması yönünde sunduğu talebi yerine getirdi.

Çin hükümeti, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Uygulamanın kaldırılması, ilk olarak Apple'ın App Store'daki uygulamalarını küresel bazda izleyen bir internet sitesi olan 'Apple Censorship' tarafından fark edildi.

Apple'dan BBC'ye yapılan açıklamada, "Yerel kanunlara riayet etmemiz gerekiyor ve bazen hükümetlerle aynı fikirde olmadığımız karmaşık meseleler olabiliyor" denildi.

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