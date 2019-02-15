Dünya teknoloji devleri ABD'de lobicilik faaliyeti için 2018'de 64 milyon dolar harcadı

Kongre, Beyaz Saray ve federal kurumların yayımladıkları raporlara göre teknoloji sektörünün en üretken şirketi Google oldu.

Google ülkede bulunan güvenlik politiklarını ve geçirilen yasalara etki edebilmek için geçen sene ABD'de lobicilik faaliyetlerine milyonlarca dolar harcama yaptı.

Google kendi şirketi ve diğer şirketleri aracı olarak kullanarak Kongre'de bulunan vekillere ulaşarak yasaların kendi lehine çıkması veya cezaların hafifletilmesinde için başkente Silikon Vadisi'nden milyonlarca dolar akıttı.

Silikon Vadisi'nde peşpeşe gelen skandalların ardından incelemeye alınan şirketler lobicilik faaliyeti yaparak kurtarılmaya çalışılsada acebook CEO'su Mark Zuckerberg, Google CEO'su Sundar Pichai ve Twitter CEO'su Jack Dorsey ifade vermekten kaçamadılar.