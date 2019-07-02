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Dünya S-500'ü konuşurken Rusya yenisini denedi, adını vermedi

Rus ordusu Kazakistan'da yeni bir hava savunma füzesinin testlerini gerçekleştirdi.

  • star.com.tr
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Rusya’nın yüksek teknoloji şirketi Rostec'in CEO'su Sergei Chemezov'un dün yaptığı ''S-500'lerin üretimine başlandı'' açıklamasının yankıları sürerken, Rus ordusu Kazakistan'da yeni bir hava savunma füzesi testi gerçekleştirdi. Yetkililer, testin bugün Sary Shagan anti balistik füze test bölgesinde yapıldığını belirtti.
 
Ancak sistem veya füzeyle ilgili açık bilgi paylaşılmadı.
 
Teste ilişkin açıklamalarda bulunan Hava Savunma ve Anti Balistik Komuta Birimi Sözcüsü Pavel Kuzmin, ''Füze yeni bir durdurucu hava savunma füzesi. Fırlatma rampası da halihazırda kullandıklarımızdan biri. Füze yeteneklerini kanıtladı ve hedefi başarıyla vurarak görevini tamamladı.'' dedi.
 
Dün S-500'lere ilişkin yapılan açıklamada da, sistemin testlerin çoğunu başarıyla bitirdiğini ve birlikler için üretimin başladığı belirtilmişti.

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