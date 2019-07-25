27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6824
  • 6,3493
  • 259.453
  • 102045
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Dünya son 100 yılda, 2 bin yıldır görülmemiş bir hızla ısınıyor

Yapılan yeni bir araştırma, geçen 2 bin yılla kıyaslandığında dünyanın son 100 yıldaki ısınmasının daha önce hiç görülmemiş şekilde hızlandığını ortaya koydu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milattan başlayarak 1800 yıllarına kadar farklı zamanlarda ve yerlerde doğal hava akımları, güneşin etkileri ve volkanik patlamalarla sıcak ve soğuk dönemlerin olduğu, ancak insanların fosil yakıt kullanmaya başladığı 1800’lü yılların sonlarından itibaren dünyanın ısısının geçen 2 bin yılın aksine sürekli yükseldiği kaydedildi. Dünyanın ısınma hızıyla ilgili yapılan araştırma, İngiliz Journal Nature dergisinde yayınlandı. 
 
Araştırma raporunu yazanlardan Kolombiya Üniversitesi bilim adamlarından Nathan Steiger, son yüzyılda gördüğümüz iklim sistemindeki ısınmanın 1900 yıl geçmiştekinden çok farklı olduğunu belirtti. Steiger, “Küçük Buz Çağı, Ortaçağ Ilık dönem” gibi ifadelerin yalnızca bölgesel ve kıta bazında olduğunu ve bunların doğal iklim değişikliği olduğunu söyledi. Nathan Steiger, insanların fosil yakıt kullanmaya başlamasından sonra yeryüzünün tamamının ısınmaya başladığını kaydetti. 
 
Çalışma, 1900’lü yılların sonuna doğru sıcaklığın artmasının yeryüzünün yüzde 98’ini etkilemeye başladığını ortaya koydu. Çalışma, dünyanın ısınmasının normal iklim değişikliğiyle açıklanamayacağını, insanların fosil yakıt kullanarak doğaya karbondioksit salınımını artırmasının dünya ısısının arttırdığını ortaya koydu. 

MSB kritik toplantının görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK teröristlere nefes aldırmıyor! PKK'ya bir darbe daha

TSK teröristlere nefes aldırmıyor! PKK'ya bir darbe daha

Güney Kore'de polis, ABD askerini gözaltına aldı

Güney Kore'de polis, ABD askerini gözaltına aldı

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

BM ağır bilançoyu açıkladı: Can kaybı 100'den fazla

BM ağır bilançoyu açıkladı: Can kaybı 100'den fazla

Gri listedeki 'Agit Soro' kod adlı terörist Celal Gök öldürüldü

Gri listedeki 'Agit Soro' kod adlı terörist Celal Gök öldürüldü

Sivas Valisi Ayhan'ın başlattığı seferberlikte büyük başarı

Sivas Valisi Ayhan'ın başlattığı seferberlikte büyük başarı

Putin'den Türk vatandaşları ile ilgili yeni 'vize' kararı

Putin'den Türk vatandaşları ile ilgili yeni 'vize' kararı
 

POPÜLER HABERLER

Pitbullun saldırdığı çocuğu komşusu kurtardı

Pitbullun saldırdığı çocuğu komşusu kurtardı

Bu yolcular başka! Uçaktaki tuhaf haller

Bu yolcular başka! Uçaktaki tuhaf haller

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

Sosyal medyada gündem oldu! Benzerliği Ti'ye aldılar

Sosyal medyada gündem oldu! Benzerliği Ti'ye aldılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019