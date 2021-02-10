Dünya Türkiye'nin uzay hamlesini konuşuyor! Çarpıcı yorum

AA 10 Şubat 2021 Çarşamba 07:19 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 07:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Uzay Programı", başta Associated Press (AP) ve Reuters haber ajansları olmak üzere ABD basınında geniş yer buldu.

AP'nin, "Türkiye, 2023 Ay görevini içeren uzay programını açıkladı" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki programda yaptığı konuşmasından alıntılara yer verildi.

Haberde, Milli Uzay Programı'nın, "Erdoğan'ın, Türkiye'yi genişletilmiş bölgesel ve küresel role yerleştirme vizyonunun bir parçası olarak görüldüğü" şeklinde değerlendirme yapıldı.

Türkiye'nin 2018'de Türk Uzay Ajansını kurduğuna işaret edilen haberde, Milli Uzay Programı'nın bilim insanlarına araştırmalar için yeni iş alanları açılmasına ve ülkeden beyin göçünün azaltılmasına etki edebileceği görüşü dile getirildi.

Reuters'in, "Erdoğan, 'Türkiye 2023'te Ay'a ulaşmayı hedefliyor' dedi" başlıklı haberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı değerlendirildi.

Haber'de, Erdoğan'ın programda yaptığı konuşmada belirlediği 10 stratejik hedefe işaret edilirken, Türkiye'nin 8 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan yeni uydusu Türksat 5A'nın da altı çizildi.

AP ve Reuters'in konuya ilişkin haberleri, ABD'nin ulusal ve yerel televizyon ile gazetelerinde de geniş olarak kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN "MİLLİ UZAY PROGRAMI" RUSYA'DA YANKI UYANDIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Uzay Programı"na geniş veren Rus basını, Türkiye'nin 2023'te Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını aktardı.

Rus basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı değerlendirdi.

Rus haber ajansı RİA Novosti, "Türkiye 2023'te Ay'a uzay aracı göndermeyi planlıyor" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu plan için Türk mühendislerine güvendiğine yönelik açıklamalarına yer verdi.

TASS Ajansı, "Erdoğan Türkiye'nin uzaydaki planlarından bahsetti" başlığıyla gördüğü haberde, Türkiye'nin uzaya erişim kazanmak için uluslararası katılımlı bir uzay üssü kurmayı planladığına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkesinin yeni nesil uyduların geliştirilmesinde milli bir marka oluşturmayı planladığı sözlerine yer veren İzvestiya gazetesi de Türkiye'nin 2028'de uzay aracını yakın yörüngeye çıkarmak istediğini belirtti.