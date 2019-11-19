21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7137
  • 6,3316
  • 270.012
  • 107158
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

'Dünyada benzeri bulunmayan' yeni nesil T-14 Armata tanklarının ilk partisi üretildi

Rusya devlet yüksek teknoloji kuruluşu Rostec'in başkanı Sergei Chemezov, Yeni nesil T-14 Armata tanklarının ilk pilot partisinin 2019 yılının sonlarında Rus birliklerine teslim edileceğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya, Sovyet döneminden bu yana kullanılan tankların yerini alacak olan T-14 Armata tankının deneysel bir partisinin üretildiği bildirildi.
 
Chemezov Dubai'de düzenlenen Airshow 2019'da yaptığı açıklamada, "Şu anda, üretim tesislerini hazırlamak için çalışmalar tamamlanmak üzere ve deneysel bir parti üretildi. Tanklar 2019'un sonlarında, 2020'nin başlarında Rus Ordusuna teslim edilecek." dedi.
 
Sovyet döneminden bu yana kullanılan tankların yerini alacak olan yeni nesil ana muharebe tankı T-14, dünyanın tek savaş sonrası üçüncü nesil tankı olarak anılıyor. Rusya, Armata'nın dünyada benzerleri olmayan tek tank olduğunu iddia ediyor.
En büyük özelliği taretinin otomatik olması olan T-14 Armata, bu sayede sadece 3 mürettebatla kontrol edilebiliyor. Mürettebat ile taret ve arka bölüm arasının zırhla ayrıldığı tank, bu ayrım sayesinde olası isabet alma durumlarında kayıp verme riskini azaltıyor. Mürettebat ayrıca termal kamera ve lazer sensörlerinden gelen görüntüleri tank içindeki monitörden görebiliyor.
 
Dakikada 10-12 atış yapabilen T-14, 125 mm’lik 2A46 yivsiz top ile 7 bin metreden hedefini vurabilmesinin yanı sıra lazer güdümlü füzeler de ateşleyebiliyor. Toplam 45 adet mermi taşıma kapasitesine sahip olan tankın üzerinde hafif silah olarak 12,7 mm ve 7,62 mm makineli tüfek yer alıyor.
 
50 ton ağırlığındaki T-14 tankı 10,8 metre uzunluğuna, 3,5 metre genişliğine ve 3,3 metre yüksekliğe sahip olmasının yanında, 90 km hız ile 500 km herekât menziline sahiptir.
 
Armata platformunu temel alan T-14 tankı ilk defa 9 Mayıs 2015 tarihinde Kızıl Meydan'daki Zafer Bayramı geçit töreninde halka tanıtılmıştı.
T-14 ARMATA'DA TUVALET DE BULUNUYOR
 
Urallar Ulaştırma Makinaları Tasarım Bürosu Kalite ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Ilya Baranov bu yılın mart ayında verdiği demeçte, "Rus savunma tasarımcıları, Armata ağır zırhlı araçlarına tuvalet taktı." dedi.
 
Baranov, Zırhlı bir araçta sürekli kalmanın tank ekibinin başa çıkabildiği en zor konulardan biri olduğunu belirtti.
 
Baranov, "Doğal işlevlerini hafifletememeleri onlar için büyük bir güçlük. Ancak yeni Armata araçları bu ikilemi çözdük." dedi.
 
Yetkili, "Bu tank, en başından beri, bir ekibin uzun savaş misyonları gerçekleştirmesi için tasarlanıyor, bu yüzden yaşam destek sistemi veya basitçe konuşursak, içinde bir tuvalet mevcut." dedi.

Başkan Erdoğan´dan ABD´ye net uyarı: Uzlaşmaz tavır sürerse...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

'Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı'

'Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı'

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! Cep telefonuyla kaydettiler

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! Cep telefonuyla kaydettiler

Burnunda tespit edildi, 6 yıl sonra çıkarıldı

Burnunda tespit edildi, 6 yıl sonra çıkarıldı

'Bu sistemle İsa peygamber İngiltere vizesi alamazdı'

'Bu sistemle İsa peygamber İngiltere vizesi alamazdı'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan: Trump ile mutabık kaldık

Başkan Erdoğan: Trump ile mutabık kaldık

Suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor

Suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor

Yol çalışmasında bulundu! 2 bin yıllık parfüm şişesi...

Yol çalışmasında bulundu! 2 bin yıllık parfüm şişesi...

Yeniden inşa edildi... Türkiye'nin harekatı sonrası işte yeni Afrin!

Yeniden inşa edildi... Türkiye'nin harekatı sonrası işte yeni Afrin!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019