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Bilim-Teknoloji

Dünyada bir ilk oldu! Denize iniyor

Dünyanın 'sıfır emisyonlu' ilk yük gemisi Asahi denize iniyor.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 07:23 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 07:23
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Dünyanın elektrikle çalışan "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Japonya'da denize inecek.

Tamamıyla elektrikli 62 metre uzunluğundaki Asahi, Nisan ayı sonunda Tokyo Körfezi'ne açılacak.

Alışılagelen yük gemilerine kıyasla daha az gürültü ve titreşime yol açan Asahi bünyesinde daha fazla mürettebatı barındırabiliyor.

Toplam 100 elektrikli aracın taşıdığı batarya kapasitesine sahip yük gemisi, ilk aşamada, deniz taşıtlarına yakıt ikmalinde kullanılacak.

Sıfır emisyona sahip Asahi'nin üretim projesi sahibi e5 Lab, yakın gelecekte elektrikli feribotlar ile hidrojenle çalışan yakıt pilli römorkör geliştirmeyi hedefliyor.

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