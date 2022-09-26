Türkler başardı! Dünyada henüz örneği yok: Türkiye'nin ilki olacak

İlk olarak 2016 yılında Elon Musk'ın bir şirketi tarafından çalışmalarına başlanan hyperloop (üst düzey ray ötesi hızlı ulaşım aracı) teknolojisinde trenlerin havasız tünelin içinde, çeşitli yöntemler ile askılama yapılarak ve farklı itki sistemleri kullanılarak raylara ve yere hiç değmeden hareket etmesi amaçlanıyor.

Böylece hava direnci ve sürtünme kuvveti olmadığı için aracın uçakların iki katı hızına ulaşması hedefleniyor. TEKNOFEST KARADENİZ 'Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda 56 üniversite ekibi arasında 2'nci seçilen Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hyperhawk takımı, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde şirketleşme noktasında çalışmalara başlayarak bu teknolojiyi tüm Türkiye'ye sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca ekip, Avrupa'nın en uzun hyperloop tünellerinde teknik kontrollerden tek seferde ve en kısa sürede geçen ve tünele giren ilk ekip olarak TÜBİTAK RUTE tarafından jüri özel ödülüne layık görüldü.

"LONDRA'DAKİ YARIŞMADA AVRUPA 11'İNCİSİ OLDUK"

23 kişilik Hyperhawk ekibinin kaptanı Barbaros Efe, Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Kulübü olarak sadece hyperloop teknolojisi üzerinde çalışmalar yapmadıklarını belirterek, "Elektrikli arabalar, elektrikli otonom arabalar, insansız hava araçları ve hyperloop kapsülü gibi yarışmalara katılmaktayız. Aynı zamanda uluslararası yarışmalara da katılıyoruz. En son Londra'da bir yarışmaya katıldık. Bu yarışmada dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında Avrupa 11'incisi olduk" dedi.

"10 SENE İÇİNDE HYPERLOOP TEKNOLOJİSİNİ DÜNYANIN HER YERİNDE GÖRECEĞİZ"

Hyperloop teknolojisinin şu an dünyada çok ses getiren bir teknoloji olduğunu söyleyen Efe "Hyperloop, hava, kara, deniz ve raylı sistemlere ek olarak beşinci sırada tapray teknoloji olarak geçiyor. İleri taşıma sistemleri diye nitelendirilen bir sistem. Bu sistemin ilk denemeleri 2016 yılında Nevada Çölü'nde Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket tarafından yapıldı ve bu sistemde saatte 1200 kilometreye ulaşmayı hedefliyorlar. Hyperloop teknolojisi dünyada çok ses getiren bir teknoloji ve 10 sene içinde bu teknolojiyi dünyanın her yerinde göreceğiz. Türkiye'nin de bu konuda çok büyük bir avantajı var çünkü TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) 208 metrelik dünyanın en uzun ikinci tünelini inşa etti" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA ÖNCÜ ŞİRKETLER ARASINDA YER ALMAK İSTİYORUZ"

Efe, "Hyperloop teknolojisiyle İstanbul, Ankara hattı kurulursa yaklaşık yarım saat gibi bir sürede iki şehir arasında ulaşım sağlanabilecek. Şunu belirtmeliyim ki bu organizasyona sadece yarışmak için katılmadık. Dünyada hyperloop alanında çalışan firma sayısı 10'u bulmuyor. Biz de Türkiye'yi temsil edecek bir Hyperloop şirketi kurmak istiyoruz. İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ve İSTEK Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Barış Dalan'ın da destekleriyle bu konuda çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 1-2 ay gibi bir süre içinde biz hyperloop alanında kendi şirketimizi kurmayı düşünüyoruz ve dünyada öncü şirketler arasında yer almak istiyoruz" diye konuştu.

"TÜNEL İÇERİSİNE İLK GİREN YARIŞMACI BİZDİK"

56 üniversite arasında Türkiye ikincisi olarak yarışmayı tamamladıklarını vurgulayan Hyperhawk ekibi üyesi ve üniversitenin Otomotiv Kulübü başkanı Eray Çobanoğlu ise "Burada manyetik levitasyonla alüminyum bir ray üzerinde manyetik bir etki kuvveti yaratıyoruz ve kapsülümüz bu tünelde sürtünme olmadığı için çok yüksek hızlara çıkılabiliyor. Daha öncede bahsettiğimiz gibi eğer İstanbul, Ankara arası bir tünel yapılırsa bu mesafeyi hyperloop kapsülüyle birlikte aslında 25-30 dakikada gidebiliriz. Bunun için şu anda çalışmalar yapılıyor. Aslında Yeditepe Üniversitesi olarak bizler bunun öncüsü olduk. Bu noktada çalışmalar yaptık ve tarihe ilk imza atan, tünel içerisine ilk giren yarışmacılar bizlerdik" şeklinde konuştu.

"HYPERLOOP TEKNOLOJİSİNİ ÜLKEMİZDE GÖREBİLİRİZ"

Hyperloop teknolojisinin Türkiye'ye de gelebileceğini söyleyen Çobanoğlu, "Zaten bahsettiğimiz gibi üniversite kapsamında şirketleşme noktasında çalışmalar yaparak bu teknolojiyi tüm halkımıza sunmayı hedefliyoruz. Bu yarışma ile çok güzel bir ödül kazandık. Buradan gelen destekleri daha iyi yarışmalarda, daha iyi projelerde etkin bir şekilde kullanabilmek amacıyla harcıyoruz. Geleceğin projelerine her zaman açığız. Burada geleceğin teknolojisi noktasında çalışmalar yapıyoruz ve gördüğünüz üzere çok güzel işler çıkardık" dedi.