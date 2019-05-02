Dünya'daki suyun yarısı eski asteroit çarpışmalarından gelmiş olabilir

Japon Hayabusa uzay aracı tarafından 2010 yılında Dünya'ya getirilen asteroit örnekleri, gezegenimizin suyunun yarısının dünya dışı bir kaynaktan geldiğine dair yeni kanıtlar sunuyor.

1 Mayıs'ta Science Advances dergisinde yayımlanan ve yer fıstığı şeklindeki asteroit Itokawa'dan getirilen örnekler üzerinde yapılan yeni araştırmalar asteroitin su barındırdığını gösteriyor.

2000 yılında Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa probunu asteroit Itokawa'dan numuneler alıp Dünya'ya geri getirme girişiminde bulundu. İlk başarısız denemeden sonra, uzay aracı Haziran 2010'da asteroitten parçalar toplayıp Avustralya'nın uzak bölgelerine iniş yaparak Dünya'ya geri döndü. Bilim adamları o zamandan beri getirilen örnekleri inceliyorlar.

Araştırmanın başyazarı Ziliang Jin, hidrojen izotopları ve Itokawa'daki su içeriğini inceledi ve S-tipi (metalik olmayan) asteroitin Dünya üzerindeki kayalarda bulabileceklerle aynı seviyede izotoplara sahip olduğunu ortaya koydu. Ekip, yaklaşık 8 milyon yıllık olmasına rağmen Itokawa'nın örneklerinin su bakımından zengin olduğuna dair kanıt buldu.

Ekip, bulgularının Dünya'daki suyun yarısına kadar dünya dışı bir köken ortaya çıkardığını, ancak bu görüşü doğrulamak için daha yapılacak çok iş olduğuna dikkat çekti.

Jin, "Gezegensel nesneler hakkında derinlemesine bir inceleme yapmak istiyorsak, göktaşlarına gönderilip, onlardan örnek getiren misyonları artırmak zorunludur." dedi.

Benzer bir asteroit misyonu şu anda devam ediyor. Hayabusa'nın halefi Hayabusa-2, örnekleri almak ve onları 2020'de Dünya'ya geri döndürmek için asteroit Ryugu'da bir delik açtı. NASA da ayrıca bir asteroit çalışması yürütüyor. Bennu olarak bilinen ve potansiyel olarak tehlikeli nesne, OSIRIS-REx'e 2016 yılında uzay aracını fırlattı. Asteroitten bir miktar örnek alan aracın 2023'te dünyaya dönmesi planlanıyor.