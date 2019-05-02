17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9681
  • 6,698
  • 243.612
  • 94.700
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Dünya'daki suyun yarısı eski asteroit çarpışmalarından gelmiş olabilir

Dünya'ya çarpan bir asteroitin dünyadaki tüm yaşamı yok edebilecek felaket bir olay olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte, birçok bilim adamı asteroitlerin milyarlarca yıl önce gezegene su getirerek yaşamın gelişmesine de yardımcı olabileceğine inanıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japon Hayabusa uzay aracı tarafından 2010 yılında Dünya'ya getirilen asteroit örnekleri, gezegenimizin suyunun yarısının dünya dışı bir kaynaktan geldiğine dair yeni kanıtlar sunuyor.
 
1 Mayıs'ta Science Advances dergisinde yayımlanan ve yer fıstığı şeklindeki asteroit Itokawa'dan getirilen örnekler üzerinde yapılan yeni araştırmalar asteroitin su barındırdığını gösteriyor.
 
2000 yılında Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa probunu asteroit Itokawa'dan numuneler alıp Dünya'ya geri getirme girişiminde bulundu. İlk başarısız denemeden sonra, uzay aracı Haziran 2010'da asteroitten parçalar toplayıp Avustralya'nın uzak bölgelerine iniş yaparak Dünya'ya geri döndü. Bilim adamları o zamandan beri getirilen örnekleri inceliyorlar.
 
Araştırmanın başyazarı Ziliang Jin, hidrojen izotopları ve Itokawa'daki su içeriğini inceledi ve S-tipi (metalik olmayan) asteroitin Dünya üzerindeki kayalarda bulabileceklerle aynı seviyede izotoplara sahip olduğunu ortaya koydu. Ekip, yaklaşık 8 milyon yıllık olmasına rağmen Itokawa'nın örneklerinin su bakımından zengin olduğuna dair kanıt buldu.
 
Ekip, bulgularının Dünya'daki suyun yarısına kadar dünya dışı bir köken ortaya çıkardığını, ancak bu görüşü doğrulamak için daha yapılacak çok iş olduğuna dikkat çekti.
 
Jin, "Gezegensel nesneler hakkında derinlemesine bir inceleme yapmak istiyorsak, göktaşlarına gönderilip, onlardan örnek getiren misyonları artırmak zorunludur." dedi.
 
Benzer bir asteroit misyonu şu anda devam ediyor. Hayabusa'nın halefi Hayabusa-2, örnekleri almak ve onları 2020'de Dünya'ya geri döndürmek için asteroit Ryugu'da bir delik açtı. NASA da ayrıca bir asteroit çalışması yürütüyor. Bennu olarak bilinen ve potansiyel olarak tehlikeli nesne, OSIRIS-REx'e 2016 yılında uzay aracını fırlattı. Asteroitten bir miktar örnek alan aracın 2023'te dünyaya dönmesi planlanıyor.

Denizde kelepçeli ölüm oyunu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'ı tedirgin eden soruşturma! Başkan görevden alınır mı?

Trump'ı tedirgin eden soruşturma! Başkan görevden alınır mı?

Başkan Erdoğan: Bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum

Başkan Erdoğan: Bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum

Korkunç görüntü! Bu halde bulundular

Korkunç görüntü! Bu halde bulundular

KHK ile ihraç edilenler, sandıklarda görevlendirilmiş

KHK ile ihraç edilenler, sandıklarda görevlendirilmiş

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece gözaltına alındılar

Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece gözaltına alındılar

Diriliş Ertuğrul'da şoke eden ayrılıklar

Diriliş Ertuğrul'da şoke eden ayrılıklar

Stroud: Türkiye’nin stratejisi Avrupa’ya örnek olmalı

Stroud: Türkiye’nin stratejisi Avrupa’ya örnek olmalı
 

POPÜLER HABERLER

Kayıp çocuklar böyle bulundu

Kayıp çocuklar böyle bulundu

Google resmen açıkladı...

Google resmen açıkladı...

Her gün yumurta tüketiyorsanız dikkat!

Her gün yumurta tüketiyorsanız dikkat!

Billboard Müzik Ödülleri: Arya Stark'a teşekkür eden Drake, rekor kırdı

Billboard Müzik Ödülleri: Arya Stark'a teşekkür eden Drake, rekor kırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019