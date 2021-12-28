Yeni Şafak 28 Aralık 2021 Salı 15:06 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 15:08

Mantis Karidesleri avlanmak için yumruklarını kullanırlar. Boyları ortalama 15 cm. ağırlıkları ise 50 gram olan Mantis karidesleri şaşırtıcı bir şekilde dünyanın en güçlü hayvanları arasındadır.

Bu hayvanların en güçlü özelliği yumruklarıdır.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Mantis Karidesleri'nin yumruğu 80km/h ve vurduklarında 91 kilogramlık bir basınca sebep olur.

Bu basınç yaklaşık 22 kalibrelik bir mermiyle aynı güce sahiptir.

Mantis Karidesleri yengeç, midye, istiridye gibi hayvanlarla beslenir çünkü avlarının kabuğu kırabilecek kadar güçlü yumrukları vardır.

Hindu- Pasifik Okyanusu'nda yaşayan ve inanılmaz renkleriyle ve kuvvetiyle görenleri şaşırtan bu tür, aynı zamanda dünyanın en gelişmiş ve en mükemmel görme yetisine sahip canlısıdır.