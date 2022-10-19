Dünyanın karakutusunda paha biçilemez keşif! Tam bir milyon yıllık...

Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nden bilim insanları Antarktika'nın kuzeyindeki Scotia Denizi'nde bir bölgenin dibinde bir milyon yıllık DNA buldu. DNA 2019 yılında bulundu ve o tarihten bu yana materyal, yaş belirteçlerinin doğruluğunu sağlamak için bir kontaminasyon kontrol sürecinden geçti.



Ekip ayrıca 540.000 yıl öncesine ait tek hücreli diyatom benzeri organizmalar da keşfetti.

ÇÖKELTİ DNA'LARI

Avustralya'daki Tazmanya Üniversitesi'nden Dr. Linda Armbrecht, "Bu, bugüne kadar doğrulanmış en eski deniz çökelti DNA'sı" dedi.

Çökelti DNA'ları, 400 ila ve 650 bin yıl öncesine tarihlenen karasal mağaralar ve donmuş topraklar da dahil olmak üzere birçok ortamda tespit edilebiliyor.

BOZULMADAN SAKLANMIŞ

Havanın soğuk, oksijen ve radyasyon seviyelerinin de düşük olması, Scotia Denizi gibi kutup deniz ortamlarını bu tür DNA örneklerinin bozulmadan kalması için ideal bölgeler haline getiriyor.

"ACİL BİR MESELE"

Araştırmacılar, "Antarktika, Dünya üzerinde iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgelerden biri ve bu kutupsal deniz ekosisteminin çevresel değişime geçmişteki ve şimdiki tepkilerini incelemek acil bir mesele" diye yazdı.

EN ESKİ DNA KEŞFİ

İsveç'in Stockholm kentindeki Paleogenetik Merkezi'nden araştırmacıların liderliğinde dünyanın en eski DNA'sı Mart 2021'de keşfedilmişti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) üç bilim insanının da yer aldığı araştırma ekibi, bu DNA'nın bir mamuta ait olduğunu tespit etmişti.

"En eski DNA" unvanını kazanan genin, yaklaşık 1,2 milyon yaşında olduğu saptanmıştı.

Star Gazetesi