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Bilim-Teknoloji

Ay'da yaklaşık 120 milyon önce oluşmuş volkanik maddeler bulundu

Çin'de yapılan araştırmaya göre Dünya'nın uydusu Ay'da yaklaşık 120 milyon önce oluşmuş volkanik maddeler bulundu.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 23:18 - Güncelleme:
Ay'da yaklaşık 120 milyon önce oluşmuş volkanik maddeler bulundu
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Başkent Pekin'de bulunan Çin Bilim Akademisi'nde bilim insanları, Ay'dan toplanan örnekleri inceledi.

Bilim insanları, daha öncesinde yaklaşık bir milyar yıldır volkanik olarak aktif olmadığı düşünülen Ay'ın, dinozorlar Dünya'da yaşarken volkanik aktiviteye sahip olduğunu saptadı.

CAM PARÇALARI BULUNDU

"Chang'e 5 Uzay Aracı"nın yaklaşık 4 yıl önce Ay'dan topladığı örnekleri inceleyen araştırmacılar, örneklerde yaklaşık 120 milyon yıl önce oluşmuş cam parçaları buldu.

Dünya'ya gelen örneklerden 4'ünde bulunan yaklaşık 3 bin cam örneği inceleyen araştırmacılar, örneklerde yüksek derecede toryum da gözlemledi.

APOLLO GÖREVİNDE GETİRİLEN CAMLARA BENZİYOR

Araştırmacılar, örneklerin sülfür izotopları ve kimyasal yapıları yüzünden volkanik cam olduklarını belirterek, bu örneklerin element yapısı olarak daha önce Apollo görevinde getirilen örneklerdeki volkanik camlara benzer yapıda olduklarını ekledi.

Bu örneklerin 4,6 milyar yaşında olan Ayda 120 milyon yıl önce volkanik aktivite olduğunu gösterdiğini aktaran araştırmacılar, bu bulgunun Ayın varoluş sürecinin çoğunda volkanik olarak aktif olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Araştırma, "Science" dergisinde yayınlandı.

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