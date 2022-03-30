Dünya'ya döndüler

Bir ABD'li astronot ve 2 Rus kozmonot Moskova ve Washington arasındaki gerilime rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan aynı kapsülde ayrılarak bugün Dünya'ya döndü.

Kazakistan'a iniş yapan ve içinde ABD Ulusal Havacılık Uzay Dairesi'nden (NASA) astronot Mark Vande Hei ile Rusya'dan Anton Shkaplerov ve Pyotr Dubrov isimli kozmonotların bulunduğu kapsül Soğuk Savaş döneminde birbiri ile sıkı bir rekabet içerisine girmiş olan iki ülke arasındaki gerilimin uzay araştırmaları alanına da sıçrayıp sıçramayacağını merak edenler tarafından yakından takip ediliyordu.