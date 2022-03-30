İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2022 Çarşamba / 27 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,678
  • EURO
    16,3384
  • ALTIN
    908.938
  • BIST100
    2222.07
Bilim-Teknoloji

Dünya'ya döndüler

ABD'li astronot ile 2 Rus kozmonotu taşıyan kapsül Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya döndü.

Reuters30 Mart 2022 Çarşamba 14:53 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:53
ABONE OL

Bir ABD'li astronot ve 2 Rus kozmonot Moskova ve Washington arasındaki gerilime rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan aynı kapsülde ayrılarak bugün Dünya'ya döndü.

Kazakistan'a iniş yapan ve içinde ABD Ulusal Havacılık Uzay Dairesi'nden (NASA) astronot Mark Vande Hei ile Rusya'dan Anton Shkaplerov ve Pyotr Dubrov isimli kozmonotların bulunduğu kapsül Soğuk Savaş döneminde birbiri ile sıkı bir rekabet içerisine girmiş olan iki ülke arasındaki gerilimin uzay araştırmaları alanına da sıçrayıp sıçramayacağını merak edenler tarafından yakından takip ediliyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.