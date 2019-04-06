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Dünyayı şaşkına çeviren esrarengiz ışıkların kaynağı ortaya çıktı

Dün gece ortaya çıkan ve tüm dünyayı şaşkına çeviren esrarengiz ışıkların kaynağı ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Dün gece Norveç, İsveç ve çevrelerinde birçok kişi tarafından kuzey ışıkları (Aurora) ile birlikte görülen esrarengiz ışıkların kaynağının, NASA'nın Sondaj Roketi Misyonu kapsamında kuzey ışıklarını incelemek amacıyla aynı anda iki roketin fırlatıldığı ana ilişkin görüntüler olduğu ortaya çıktı.
 
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, "NASA sondaj roketleri program ofisi ve Andoya Uzay Merkezinin (ASC) iş birliği ile gerçekleştirilen AZURE projesinde bu gece 01:14'te (TSİ) iki sondaj (araştırma) roketi fırlatıldı. Araçlar, iki dakika arayla fırlatıldı ve Aurora içindeki koşulları araştıracak." denildi.
 
 
SONDAJ ROKETLERİ, KUZEY IŞIKLARINI İNCELEYECEK
 
Yerden kuzey ışıklarının dansı ya da “aurora borealis” müthiş görünebilir. Ancak bu parıldayan renkli ışık tabakaları, Dünya atmosferi ve Güneş'ten gelen parçacıklar arasındaki şiddetli çarpışmaların ürünüdür. Bu nedenle auroraları araştırmak bilim için çok önemlidir.
 
NASA tarafından finanse edilen Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment veya AZURE’un ana görevlerinden biri, bu çarpışmaların çıplak gözle görülmeyen kinetik ve termal enerjisini hesaplamaktır. Kuzey ışıklarının, Dünya’nın coğrafi alan sistemine giren ve atmosferde oluşan zorlama olarak adlandırılan enerjiyi bırakan toplam enerji miktarına yaptığı katkıyı anlamaktır.
 
 
NASA, konuyla ilgili olarak "Auroralar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, Dünya'nın elektromanyetik enerjisini de o kadar iyi anlıyoruz." diyor.
 
AZURE, uluslararası bilim insanlarının iş birliğinin bir parçası olarak önümüzdeki iki yıl içinde başlatılacak sekiz roket misyonunun ilkidir. Bu görevler, gezegenin manyetik alan çizgilerinin atmosfere doğru büküldüğü ve parçacıkların uzaydan Dünya'nın merkezine olanlarla karışmasına izin veren kutupsal zirve içinde meydana gelen süreçleri incelemek için Norveç'teki Andøya ve Svalbard roket merkezlerinden başlayacak.
 
AZURE, özellikle E ve F bölgelerine odaklanarak, Dünya'nın uzaydaki ara yüzü olarak işlev gören atmosferin elektrik yüklü tabakası olan iyonosferdeki parçacıkların akışını inceleyecek. Bölgenin elektriksel olarak yüklendiğini ve bu nedenle radyo dalgalarını yansıtabildiğini keşfeden erken radyo öncüleri tarafından adlandırılan E bölgesi, Dünya yüzeyinin 90ila 149 kilometre üzerinde bulunuyor. F bölgesi hemen üstünde, 150 ila 500 kilometre arasında bulunur.
 
AZURE, özellikle bu bölgedeki dikey rüzgârları ölçmeye odaklanacak ve atmosferin enerjisini, momentumunu ve kimyasal bileşenlerini yeniden dağıtan partikülleri araştıracak.
 
 
Sondaj roketinin fırlatma anına ait bir görüntü
 
NASA, "Gizemli ama güzel auroraların etkilerini tam anlamıyla anlamamız gerekiyorsa, bu ölçümler çok önemlidir. Sonuçlar, auroral enerjinin nasıl ve nerede biriktirildiği de dâhil olmak üzere, auroral zorlamanın atmosfer üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması için önemli bir bilgi olacaktır." açıklamasında bulundu.

Dünyayı şaşkına çeviren esrarengiz ışıkların kaynağı ortaya çıktı

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