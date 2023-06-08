efootball 2023 sunucu bakımı ne zaman bitecek? PES bakımı ne zaman biter?

eFootball Ligi Klasman 1 ile İlgili Sorunlar nedeniyle yapılan PlayStation PES bakımı, kullanıcıların oyuna girmesine engel oluyor. KONAMI tarafından yayınlanan duyuruda efootball 2023 sunucu bakımı ile ilgili 01:30 - 01:59 arasında oynanan maçların sıralamaya yansıtılmadığı için düzeltmeye gidildiği belirtildi. Peki efootball 2023 sunucu bakımı ne zaman bitecek? İşte PES bakımı ile ilgili KONAMI tarafından yapılan açıklama

EFOOTBALL 2023 SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?



KONAMI'nin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, kullanıcıların oyunun online hizmetlerinde sorunlar yaşadığı belirtildi.

KONAMI tarafından yayınlanan duyuruda efootball 2023 sunucu bakımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"[eFootball World]>[Rüya Takım] > [Maç] > [eFootball Ligi] Klasman 1 ile ilgili bir sorun olduğunu ve bu sorun nedeniyle Aşamanın son puan hesaplama zamanının, bitiş tarihinde baştaki 02:00 (UTC) yerine hatalı şekilde 01:30 (UTC) olarak gösterildiğini teyit ettik.

Bu durum nedeniyle 01:30 - 01:59 (UTC) arasında oynanan maçlar, Sıralamaya yansıtılmıyor. Bundan dolayı "eFootball™ Liginin" bu seferki turunda sunulan ödüller, önceki turlardaki ödüllerden farklı olabilir.

08/06/2023 tarihli bakım sırasında bu sorun için bir düzeltme uyguladık. Sıralama hesaplaması, Aşama 10'dan itibaren normal olarak sürecektir.

Bu sorunlar nedeniyle, 08/06/2023 01:59'ye (UTC) kadar bir hesap oluşturmuş olan tüm kullanıcılara telafi mahiyetinde 30.000 GP gönderdik.

Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı tüm içtenliğimizle özür dileriz."

PES BAKIMI TAMAMLANDI!



KONAMI tarafından yayınlanan yeni duyuruda sorunun çözüldüğü belirtildi.

Kullanıcılarımızın online hizmetlerde yaşadıkları sorunların çözüldüğünü bildirmekten mutluluk duyuyoruz.

Bu sorun nedeniyle telafi amaçlı olarak bugün tüm kullanıcılara şunlar gönderildi:

30.000 GP

Bu öğe, gelen kutusundan alınabilir.

Vermiş olduğumuz her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.