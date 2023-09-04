Efsane Festival TEKNOFEST Ankara'da sona erdi

Ankara Etimesgut Havalimanında yüzbinleri ağırlayan TEKNOFEST'in kapanış töreni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımlarıyla gerçekleşti.



BAŞKENTİMİZDE, ANKARA TARİHİNİN EN BÜYÜK ORGANİZASYONUNA BİRLİKTE İMZA ATTIK...



TEKNOFEST kapanış töreninin ilk konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gerçekleştirdi. Kacır konuşmasında katılımcılara "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğimiz tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılında başkentimizde, Ankara tarihinin en büyük organizasyonuna hep birlikte imza attık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Tarih kayıtlarına milli teknoloji destanı olarak kaydedilmeye namzet, tam bağımsız, müreffeh ve özgür Türkiye'nin güvencesi, Türkiye yüzyılının işaret fişeği, nice başarı hikâyesini hep birlikte bir kez daha alkışladık. Bir kez daha gururlandık. Tüm ziyaretçilerimize, TEKNOFEST'te emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor sizleri muhabbetle selamlıyorum." diye seslendi.

TAM BAĞIMSIZ VE MÜREFFEH TÜRKİYE'NİN YOLU ÜRETİMDEN GEÇİYOR



TEKNOFEST'in kapanış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin üreten bir ülke olabileceği vurgusu yaparak "Türkiye yapabilir, başarabilir. Dünyanın refahı için çalışabilir, başarabilir. Aslında bugün TEKNOFEST'te gördüğümüz bu. Türkiye'de TEKNOFEST'ler sayesinde bir özgüven patlaması var. Yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın bilime ve teknolojiye olan aşkını yansıtıyor artık. TEKNOFEST deyince inovasyon, yüksek teknoloji, savunma sanayi ve müreffeh Türkiye akla geliyor. Arkanızdaki KIZILELMA'nın kilogram değeri yüz bin dolar. Bizim ihracatın ortalama kilogram değeri iki dolar bile değil. İşte muhteşem başarı ortada" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydeden Şimşek, "Bu bir ekosistem meselesi. Ekosistem meselesinden kastettiğim şey şu. Çocuklarımıza merakı, bilim aşkını aşılayan bir festival var. Burada üniversitelerimiz var. Burada savunma sanayinden tutun bütün diğer alanlardaki şirketlerimiz var. Bir araya geliyoruz ve birlikte öğreniyoruz, dizayn ediyoruz. Bakın buradaki ürünlerin en önemli farkı ne biliyor musunuz? Az önce söylediğim normal ihracatımızın önemli bileşenleri ithalata dayalı. Halbuki burada tasarım milli bir tasarım. Burada üretim milli ve bunun içindeki teknolojilerin hemen hemen tamamı millileştirildi. Bu çok önemli. Tam bağımsız Türkiye ve müreffeh Türkiye'nin yolu tabii ki üretimden geçiyor. İhracattan geçiyor. İşte TEKNOFEST aslında üretimin ihracatın önemli motorlarından biri haline geldi. Özellikle Selçuk Bey'i T3 Vakfı'nı gerçekten tebrik ediyorum. Ülkemiz adına bu ekibe müteşekkiriz" diye konuştu.

BİR MİLYONU AŞKIN GENCİMİZ UMUTLARI, HAYALLERİ VE PROJELERİYLE YARIŞMALARIMIZA BAŞVURDU...



Ankara Etimesgut'ta düzenlenen TEKNOFEST kapanış törenindeki konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da gerçekleştirdikleri TEKNOFEST'in sonuna geldiklerini ifade eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Gazi meclisimizin ev sahibi başkentimiz Ankara'da yarınlarımıza dair umutlarımız bir kez daha tazelendi. Bir kez daha yenilendi. Bu vatan bizim, bu topraklar bizim diyen ruhları bağımsızlık ateşiyle yanan genç kardeşlerimiz ve aziz milletimiz bir kez daha yüz binlerle tek nefeste koştu. TEKNOFEST Ankara 6 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 8. TEKNOFEST oldu. Tek nefes adeta bir çağlayan gibi büyüdü gürül gürül aktı. Bu yıl tam bir milyon aşkın gencimiz umutları hayalleri ve projeleriyle teknoloji yarışmalarımıza başvurdu" diye konuştu. Bir milyona aşkın başvurunun sadece bir rakamdan ibaret olmadığını söyleyen Bayraktar, "Bu başvurular aynı zamanda tam bağımsız geleceğimiz ve yarınlarımız demek. Bu başvurular aynı zamanda medeniyetimizin geçmişinde olduğu gibi insanlığa etik ve ahlaki değerleriyle yapacağı katkının da müjdesi. Ne diyordu büyük şair 'Şimdi siz taşıyorsunuz müjdeli kuşun yükünü çatlayacak yalanının çelik kabuğu sizin bahçenizde büyüyecek aşkım ve inancın güneş yüzlü çocuğu.' Güneş yüzlü kardeşlerimizle birlikte dünyaya insanlığa verecek daha çok müjdemiz var" ifadelerine yer verdi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ TEKNOFEST'İ BARIŞ DOLU BİR DÜNYA VE KARDEŞÇE YAŞAYAN BİR İNSANLIK İNŞA ETMEK İÇİN YAPIYORUZ...



Bayraktar konuşmasında sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İnşallah buradaki genç kardeşlerimizde inşa edeceğimiz yeni dünyada birbirimizden uzaklaşmak yerine dostça bir arada olacağız kadim medeniyetimizin adalet merhamet ve iyilik değerleriyle kuracağımız bu gelecek için her zorluğu da birlikte aşacağız. Bundan sadece 80 yıl önce Etimesgut'ta bu meydanda kurulan Türk Hava Kurumu uçak fabrikası aklı fikri dışarıda olan zihniyetin engellemeleriyle göz göre göre iflas ettirildi. Tıpkı bugünkü ismiyle Atatürk Havalimanı eski adıyla da Yeşilköy meydanında Nuri Demirağ eserlerinin yok edildiği gibi. Umudumuz bir kez de burada kırıldı. Dışarıdan getirilen uçaklarla teknoloji geliştirme kabiliyetimize bir darbede bu meydanda vurulmuştu. Ama güzel bir atasözümüz var 'Yiğit düştüğü yerden kalkar.' Şimdi Türk mühendislerinin geliştirdiği milli ve özgün hava araçlarımızla SİHA'larımızla gururla dünyanın her bir köşesine ihraç ediyor dünyanın imrendiği projelere imza atıyoruz. TEKNOFEST yaklaşık 80 yıl sonra umudumuza darbe vurulmaya çalışan Etimesgut'ta bir kez daha milletimizle buluştu. Yiğit düştüğü yerden kalktı. Etimesgut havalimanında yaptığımız TEKNOFEST'e adeta yeniden doğuşumuzun müjdesi."

27 Eylül'de TEKNOFEST'in İzmir'de düzenleneceğini belirten Bayraktar, "TEKNOFEST'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma gönüllerimize paydaşlarımıza yarışmalarımıza katılan genç kardeşlerime ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımızı ortak olan duaların esirgemeyerek bizlere destek veren Aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum. 27 Eylül'de istiklalinden güzel İzmir'de buluşmak üzere sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun" dedi.

DOPDOLU, HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK BİR FESTİVAL DAHA YAŞANDI



Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağında bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, bu sene ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Keşif Oyunu ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerine yine heyecan ve gurur dolu günler yaşattı. Ankara semaları beş gün boyunca Gökbey, Anka, Türk Yıldızları, Akıncı, Solo Türk, Aksungur, Atak Helikopteri, Çelik Kanatlar gösterisi, CN-235 CASA'dan gerçekleşen paraşüt atlayışı, S-70 ile BEL-429'un selamlama geçitleri ile heyecanlı ve gurur verici görüntülere tanıklık etti. Festival kapsamında düzenlenen Tuluyhan Uğurlu ve Mazhar Alanson konserleri de ziyaretçilere keyifli saatler yaşattı.

Her sene olduğu gibi TEKNOFEST Ankara'da da tanıtım ve etkinlik stantlarıyla katılımcı firmalar yer aldı. 103 Paydaş Kurum ve 16 Sponsor, 11 sektörden 90 Firma, 41 Food Court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılan 158 stant ile beraber toplam 261 stant festivale katıldı.

Festival, teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla birlikte düzenlendi.

KAPANIŞ TÖRENİNDE ÖDÜL ALAN YARIŞMALAR;



Roket Yarışması:

Lise Kategorisi ikincisi Astra Roket, üçüncüsü Ataroket

Orta İrtifa Kategorisi ikincisi Konuralp, üçüncüsü KTÜ Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı

Yüksek İrtifa Kategorisi ikincisi Samsun Roket Takımı, üçüncüsü İpek Yolu Roket Takımı

DENEYAP Kart Robolig Yarışması;

İlkokul-Ortaokul seviyesi birincisi ROBOKOD, ikincisi KISA DEVRE, üçüncüsü DIA Team

Lise seviyesi birincisi Dene-Değil-Yap, ikincisi SPEKTRUM Team, üçüncüsü DK_ZAĞANOS

Üniversite ve Üzeri seviyesi birincisi TAUV Remastered, ikincisi Kristalsizler, üçüncüsü KTÜ UZAY

TEKNOFEST Girişim Yarışması Afet Yönetim Teknolojileri;

Ön Kuluçka Kategorisi en iyi girişim Asüforum AR&VR, İkazloT, Pars

Take Off Ön Etkinliği Afet Yönetim Teknolojileri ve diğer;

Erken Aşama Kategorisi en iyi girişim Counterfake

TEKNOFEST Girişim Yarışması Eğitim Teknolojileri;

Ön kuluçka kategorisi en iyi girişimler Joysper, Braillers, KİDOSE

Take Off Ön Etkinliği Eğitim Teknolojileri ve diğer;

Tohum Öncesi Kategorisi en iyi girişim Kidlab

Erken aşama kategorisi en iyi girişim Picobricks

TEKNOFEST Girişim Yarışması Tarım Teknolojileri;

Ön kuluçka kategorisi en iyi girişim Vertical Farmers, Agreen Robotics, Tarbas

Take Off Ön Etkinliği Tarım Teknolojileri;

Tohum Öncesi Kategorisi en iyi girişim SOLIS Yazılım ve Mühendislik

Erken Aşama Kategorisi en iyi girişim Ne Ekersen

TEKNOFEST Girişim Yarışması Haberleşme ve İletişim Teknolojileri;

Ön kuluçka kategorisi en iyi girişim Innosens, WeaRF, KGM PhotonX

Take Off Ön Etkinliği Haberleşme ve İletişim Teknolojileri;

Tohum Öncesi Kategorisi en iyi girişim DeepScope360

Erken aşama kategorisi en iyi girişim Simularge

TEKNOFEST Girişim Yarışması Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri;

Ön kuluçka kategorisi en iyi girişim Deepsign, BSU Creavity Workz, Carry Vibe

Take Off Ön Etkinliği Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri;

Tohum Öncesi Kategorisi en iyi girişim Chargemate

Erken aşama kategorisi en iyi girişim Kidu Bilişim Teknolojileri

TEKNOFEST Girişim Yarışması Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri;

Ön kuluçka kategorisi en iyi girişim Tulpar Tharros, Vision R&D, Göktürk

Take Off Ön Etkinliği Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri;

Tohum Öncesi Kategorisi en iyi girişim Spacelis

Erken aşama kategorisi en iyi girişim Bomensoft