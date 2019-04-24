Ejder zırhlısı hayat kurtaracak
Türk savunma sanayisinin yurt içinde ve dışında ilgili gören Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, güvenlik güçlerini korumanın yanında ambulans olarak hayat kurtaracak.
Nurol Makina ve Sanayi AŞ, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’19),10 ülke tarafından tercih edilen, birçok ülkede de yeni sözleşmeler için görüşmeleri devam eden araç ailesinin en güncel versiyonlarını sergileyecek.
500 ARAÇ TESLİM ETTİ
Nurol Makina, mevcut ve yeni ürünleri ile savunma ve anayurt güvenliği alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ihracata yönelik çalışmalar yürütüyor. Bugüne kadar kullanıcılara 500’ün üzerinde araç teslim eden şirket, toplamda ise binin üzerinde aracı kullanıma sundu. Yaklaşık 500 aracın teslimatı için de çalışmalar sürdürülüyor.
IDEF’TE SERGİLENECEK
Ejder Yalçın’ın zırhlı ambulans konfigürasyonu ilk kez IDEF’19’da sergilenecek. Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, Ejder Yalçın’ın, gelişimini, farklı görevlere yönelik konfigürasyonlarıyla sürdürdüğünü söyledi. Bugüne kadar dünya genelindeki kullanıcılara 5 farklı konfigürasyonda Ejder Yalçın teslim ettiklerini belirten Karel, aracın ambulans sürümünü IDEF’19’da tanıtacaklarını bildirdi.Karel, tasarımında, bugünün muharebe sahasının ihtiyaçları göz önünde bulundurulan Ejder Yalçın Zırhlı Ambulans’ın, tüm işlevleri ve kabiliyetleriyle askeri ambulans standartlarına uyumlu şekilde geliştirildiğini ifade etti.
DÜNYANIN TERCİHİ OLACAK
Karel, şöyle konuştu: “Koruma seviyesi, mobilite ve faydalı yük taşıma kapasitesi ile sınıfının lideri konumunda bulunan Ejder Yalçın’ın farklı konfigürasyonları arasında Patlayıcı İmha Aracı, Hava Savunma Aracı, Komuta-Kontrol Aracı, Muharebe Aracı, KBRN Keşif Aracı, Personel Taşıyıcı, Mayın/El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Aracı, Zırhlı Ambulans ve Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı yer alıyor. Uluslararası kullanıcıları ile imzaladığımız sözleşmeler doğrultusunda, aracın farklı konfigürasyonları ile ilgili çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Ejder Yalçın da zırhlı ambulans versiyonu ile dünyanın tercihi olmaya devam edecek.”
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