Ekim ayı içerisinde iki göktaşı yağmuru ve 3 Ay-Gezegen yakınlaşması olacak Yılın en önemli iki göktaşı yağmuru Draconid (Ejderha) ve Orionid (Avcı) göktaşı yağmurları Ekim ayı içerisinde gökyüzü şöleni yaşatacak. Ayrıca Ay/Mars, Ay/Jüpiter ve Ay/Satürn yakınlaşmaları da Ekim ayı içerisinde gökyüzünü süsleyecek