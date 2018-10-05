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Ekim ayı içerisinde iki göktaşı yağmuru ve 3 Ay-Gezegen yakınlaşması olacak

Yılın en önemli iki göktaşı yağmuru Draconid (Ejderha) ve Orionid (Avcı) göktaşı yağmurları Ekim ayı içerisinde gökyüzü şöleni yaşatacak. Ayrıca Ay/Mars, Ay/Jüpiter ve Ay/Satürn yakınlaşmaları da Ekim ayı içerisinde gökyüzünü süsleyecek

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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8 Ekim - Draconid (Ejderha) meteor yağmuru
8 Ekim Dragon göktaşı yağmuru: Gökyüzünde Ay yeni evrede olacağından gökyüzü daha karanlıkolacak bu sebeple gözlem için uygun koşullar oluşuyor. Batı/kuzeybatı yönünde Vega yıldızı civarlarında en yoğun göktaşı görülebililecek alanlar. Hava muhalefeti ve şehir ışıkları olmayan yerlerde gözlemciler saatte yaklaşık 20 göktaşı görebilir.
 
11 Ekim - Ay ve Jüpiter yakınlaşması

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