e-kimlikler hayatı kolaylaştırdı

Yeni kimlik duyurusundan bu yana Türkiye’de 50 milyona yakın vatandaş e-kimlik sahibi oldu ve bu sayı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği’ne göre vatandaşların biyometri, çip ve PIN koruma özelliğiyle hem ulusal hem de uluslararası seviyede güvenliğini sağlayan yeni kimliklere 2023 yılının sonuna kadar geçmesi gerekiyor.

KOPYALAMAYA SON

Yerli üretim ve milli yazılım geliştiricisi EGA tarafından üretilen ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sisteminin kullanıldığı çipli kimlik kartlarının taklit edilmesi ve kopyalanması bundan böyle imkânsız hale geliyor. EGA iştiraki olan biOnay’ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “Çıkarılacak bu ikinci yönetmelik ile, kimliklerin eski nüfus cüzdanlarında olduğu gibi gözle kontrol, fotokopi ile çoğaltılması gibi uygulamalar yerine güvenli elektronik doğrulama yapılabilecektir. Yeni yönetmelik sayesinde, KEC ile kimlik doğrulaması yapan kurumların, sahte kimlik kullanımı nedeniyle uğradıkları zararlar ortadan kalkacaktır ve kimlik fotokopileri nedeniyle yaşanan kağıt israfının da önüne geçilecektir ve verimlilik artacaktır” dedi.