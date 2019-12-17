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e-kimlikler hayatı kolaylaştırdı

50 milyon vatandaşın kullandığı e-kimlikler hem güvenlik hem de sağladığı avantajlarla hayatı kolaylaştırıyor. Yeni kimliklerle fatura aboneliği, kredi başvuruları, noter ve banka işlemleri hızlı hale geliyor.

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Yeni kimlik duyurusundan bu yana Türkiye’de 50 milyona yakın vatandaş e-kimlik sahibi oldu ve bu sayı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği’ne göre vatandaşların biyometri, çip ve PIN koruma özelliğiyle hem ulusal hem de uluslararası seviyede güvenliğini sağlayan yeni kimliklere 2023 yılının sonuna kadar geçmesi gerekiyor. 

KOPYALAMAYA SON

Yerli üretim ve milli yazılım geliştiricisi EGA tarafından üretilen ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sisteminin kullanıldığı çipli kimlik kartlarının taklit edilmesi ve kopyalanması bundan böyle imkânsız hale geliyor. EGA iştiraki olan biOnay’ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “Çıkarılacak bu ikinci yönetmelik ile, kimliklerin eski nüfus cüzdanlarında olduğu gibi gözle kontrol, fotokopi ile çoğaltılması gibi uygulamalar yerine güvenli elektronik doğrulama yapılabilecektir. Yeni yönetmelik sayesinde, KEC ile kimlik doğrulaması yapan kurumların, sahte kimlik kullanımı nedeniyle uğradıkları zararlar ortadan kalkacaktır ve kimlik fotokopileri nedeniyle yaşanan kağıt israfının da önüne geçilecektir ve verimlilik artacaktır” dedi. 

e-imza ile hızlı ve güvenli süreç başlıyor

Çipli kimlik kartlarıyla beraber fatura aboneliği, kredi başvuruları, noter ve banka işlemleri gibi pek çok alanda sözleşme süreci artık çok daha güvenli ve hızlı hale gelecek. Kimlik doğrulamanın en üst seviyede güvenlik önlemleriyle gerçekleştirildiği bu uygulama ile yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) üzerinden çevrimiçi ve uzaktan anında alınan elektronik imza sertifikası sayesinde, dijital ortamda sözleşme imzalama işlemi hukuka uygun şekilde yapılabilecek. Elektronik imza e-kimlik kartlarına yüklenebildiği için kullanıcının yanında ek bir kart taşıması da gerekmeyecek. 

PİN KODU BULUNUYOR

Yeni kimlik kartlarının şifreli olduğunu da söyleyen Ümit Yaşar Usta “E-devlet işlemleriyle de entegre edilen yeni kimlik kartlarıyla sağlanan en büyük yenilik ise bu kartların şifreli olması. Oysa birçok vatandaş PIN bilgisinin varlığından haberdar değil. Pek çok işlem PIN şifresiyle veya Parmak İzi ile yapılabilecek. Çipli kimlik kartı başvurusu yapan vatandaşlar, PIN ve PUK kodlarının yer aldığı Kişiye Özel Şifre Zarfı’na sahip olacak. Kimlik doğrulamanın gerekli olduğu tüm işlemlerde parmak izi veya 6 haneli PIN kodu kullanılacak. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları ve kimlikleriyle gelen zarfları güvenli bir yerde saklamaları gerekiyor. Elektronik kimlik doğrulama işlemi ise yeni kimliklerin üzerinde bulunan çiplerin temaslı bir şekilde POS benzeri onaylı Kart Erişim Cihazlarında (KEC) doğrulandığı işlemler olacak.  Bu işlem esnasında vatandaşın PIN numarasını girmesi ya da parmak iziyle kimliğin ona ait olduğunu ispatlaması gerekecek. Cihaza PIN veya Parmak İzi vermeden önce sadece kimlik sahibinin bildiği bir kişisel mesaj cihazın ekranında gözükecek. Bu mesaj, cihazın onaylı olduğunu kanıtlayacak ve vatandaşı sahte cihazlara karşı koruyacak” açıklamasında bulundu.

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