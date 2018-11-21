Elon Musk, devasa uzay gemisi BFR'nin yeni ismini açıkladı

SpaceX'in CEO ve kurucusu Elon Musk, şirketin gezegenler arası seyahatler için hazırladığı devasa uzay gemisinin yeni ismini açıkladı. Bugüne kadar Big Falcon Rocket (BFR) olarak bildiğimiz uzay aracının yeni ismi Musk'ın ifadelerine göre Starship olacak.

SpaceX'in uzun yıllardır kullandığı "BFR" ismi, roket henüz proje aşamasındayken konulan bir kod adıydı. Uzay aracının geliştirme sürecinin başlaması ve ilk test uçuşlarının da yaklaşmasıyla beraber şirketin yeni bir isme geçiş yapması hali hazırda beklenen bir şeydi. Elon Musk ve ekibi, 'Starship' gibi BFR'ye göre çok daha akılda kalıcı bir isimde karar kılmış.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="en" dir="ltr">Renaming BFR to Starship</p>— Elon Musk (@elonmusk) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/elonmusk/status/1064740713357750272?ref_src=twsrc%5Etfw">20 Kasım 2018</a></blockquote>

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2023'te dokuz kişiyi Ay'a götürecek

Elon Musk'ın yeniden tasarlanmış haliyle ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı Starship, şu anda SpaceX merkezlerinde geliştirme aşamasında bulunuyor. Şirket başkanı Gwynne Shotwell'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalara göre Starship'in ilk kısa uçuş testleri 2019'un sonlarına doğru yapılacak.

Bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşan Starship, tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip. İhtiyaç duyduğu gücü şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alan dev koloni taşıyıcısı, Musk'ın ifadelerine göre nihai haliyle 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak. Uzay aracının bu şekilde tek seferde onlarca insanı Mars'a ve Ay'a taşıması bekleniyor.

Elon Musk, Starship'in derin uzaya taşıyacağı ilk yolcuları bildiğiniz gibi geçtiğimiz eylül ayında açıklamıştı. Japon milyarder Yusaku Maezawa ve Maezawa'nın belirleyeceği 8 farklı sanatçı, 2023'te Ay'ın yörüngesine yolculuk yapacak. #dearMoon projesiyle ilgili hazırlanan videoyu aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklamanız yeterli.

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(Donanım Haber)