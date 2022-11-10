Elon Musk farklı olacağını açıklamıştı... Türkiye'de mavi tik fiyatı ne kadar oldu?

Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da Blue Twitter ve ücretli mavi tik uygulaması tartışmaları sürüyor. Ücretli olan Blue Twitter'ı satın alan kişilere mavi tik de tanımlanacak.

ABD, Yeni Zelenda, Kanada ve Avustralya'da aktif olan Twitter Blue üyelik ücreti 8 dolar. Twitter Blue'yi alan kullanıcılar, pek çok farklı özelliği kullanma hakkına da sahip olabilecek.

"MAVİ TİK HESAPLARI ÖNE ÇIKACAK"

Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı.

Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." ifadesine yer verdi. Musk, mavi tik alan kişilerin, almayan kişilerin yarısı kadar reklam göreceğini ifade eti.

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Twitter Blue özelliği aylık 8 Dolar olarak belirlendi ancak her ülke için bu fiyat aynı olmayacak. Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre değişeceğini bildirdi.

Merak konusu olan Twitter mavi tik ücretinin Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Buna göre, mavi tikin ücreti 109.99 TL olarak belirlendi.

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

Twitter mavi tik onaylı hesapların ödeme yöntemlerinin ilerleyen günlerde açıklanması tahmin ediliyor.

TWİTTER MAVİ TİK NEDİR?

Twitter'daki mavi Onay rozeti , kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmışve aktif olması gerekir.

TWİTTER BLUE ÖZELLİKLERİ NELER?

Reklamsız Makaleler: Reklamsız okuma deneyimi sunulacak.

En Popüler Makaleler: Son 24 saatte en çok paylaşılan makaleler direkt karşınıza çıkacak.

Okuyucu: Okuyucu modu ile uzun Tweet dizelerini daha rahat okuyabilir, metin boyutlarını büyütebilirsiniz.

Yer İşareti Klasörleri: Yer işaretlerinde klasörleri düzenleyerek istediğiniz tweetlere daha rahat erişin.

Gezintiyi Kişileştir: En çok kullanılan sayfaları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Teması: Yalnızca sana özel tema renkleri seç.

Daha uzun video yükle: 10 dakikaya kadar videolar yükleyebilirsin.

Sabitlenen Sohbetler: Favori sohbetleri Direkt mesaj kutusunun en üst kısmında sabitleyebilirsin.

ELON MUSK TWITTER'I NE KADARA SATIN ALDI?

Elon Musk, Twitter'ın her hissesine 54,2 dolarlık teklifle toplamda 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Elon Musk Twitter'ı satın alırken ilk iş olarak genel merkeze lavaboyla girdiğini hatırlatmakta fayda var.