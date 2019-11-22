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Elon Musk, Tesla'nın yeni aracı Cybertrcuk'ı tanıttı: Zırhlı ve elektrikli

Dahi çocuk Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomotiv şirketi Tesla'nın yeni aracı Cybertrcuk tanıtıldı. 39 bin dolara satılacak elektrikli pick-up aracın en ilginç özelliği ise zırhı oldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2003 yılında Martin Eberhard tarafından kurulan elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan Amerikan şirketi Tesla elektrikli pick-up'ını ABD’de tanıttı. Metal rende sahip olan zırhlı araç için 39 bin dolar başlangıç fiyatı belirlendi.
 
Tesla’nın patronu Elon Musk, aracın isminin Cybertruck olduğunu ve üretiminin 2021 sonunda başlayacağını açıkladı. Cybertruck’ın versiyonları ise 49 bin 900 dolar ve 69 bin 900 dolar fiyattan satışa sunulacağı bildirildi.
 
En yüksek fiyata sahip olan Cybertruck 500 mil (ortalama olarak 805 kilometre) menzile sahip olacak.
 
KIRILMAZ CAMLAR İLK TESTTE KIRILDI
 
Tesla'nın yeni pickup'ı zırhlı bir yapıya sahip. Aracın dış aksamı dünyanın en sağlam malzemelerinden bir tanesine sahip ve ayrıca aracın camları da zırhlı. Tanıtım esnasında Elon Musk da aracın camlarının ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek istedi.
 
 
Ancak işler çok da planlandığı gibi gitmedi. Musk, bir görevliden elindeki büyük demir bilyeyi aracın camına fırlatmasını istedi. Normalde kırılmaması gereken cam, bilyenin çarpmasıyla ciddi hasar gördü.
 

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