İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2021 Pazartesi / 16 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4824
  • EURO
    19,2573
  • ALTIN
    1010.26
  • BIST100
    2084.47
Bilim-Teknoloji

Elon Musk ''Türkiye'' baskısına boyun eğmedi! Şantajcı ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B'nin uzay yolculuğu dün resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B'nin veri iletim hızı ve kapasitesini 15 kattan fazla artıracağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Sayın Elon Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum” diye konuştu. Türk SİHA'larının Türksat 5B ile birlikte Avrupa, Asya ve Ortadoğu'daki hareket kabiliyetini artıracak olmasının Amerika'daki Ermeni lobisini paniklettiği ortaya çıktı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 08:31 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 08:33
ABONE OL

Türkiye uzaya 8'inci uydusunu gönderdi. Yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B haberleşme uydusu, dün Türkiye saatiyle 06.58'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Uydunun fırlatılması sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türksat Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törene bir video mesaj gönderdi.

"LOBİLERIN ŞANTAJINA VE BASKISINA BOYUN EĞMEDİLER"

Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de SpaceX firmasının Falkon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını, Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Türksat 5B uydumuz 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacaktır" ifadelerini kullandı.

ŞANTAJCI BELLİ OLDU: ERMENİ LOBİSİ

Türk SİHA'larının Türksat 5B ile birlikte Avrupa, Asya ve Ortadoğu'daki hareket kabiliyetini artıracak olması Amerika'daki Ermeni lobisinde tedirginlik oluşturdu.

Amerikan Ermeni Milli Komitesi'nin (ANCA) Twitter'dan "SpaceX'in bu pervasız fırlatması, Erdoğan'ın öldürücü insansız hava araçlarının atış menzilini Avrupa, Avrasya ve Ortadoğu'da çarpıcı biçimde genişletecek" dedi.

Ermeni lobisinin bu paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği şantajcıların kim olduğunun sorusunun da cevabı oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.