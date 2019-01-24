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Elon Musk'ın Mars roketi rüzgarda parçalandı

Elon Musk'ın yeni nesil yeniden kullanılabilir fırlatma sisteminin üst aşaması olan Starship aracının prototipi Teksas'ta bulunan test alanında çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilip kullanılamaz hale geldi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX'in Mars'a gitme hayalinde önemli rol oynayacak yeni nesil “yeniden kullanılabilir fırlatma sistemi” Starship'in prototipi geçtiğimiz günlerde Teksas'ta bulunan test alanında gün yüzüne çıkmıştı. Dün bölgede çıkan şiddetli rüzgârlar roketin devrilmesine ve büyük hasar görmesine yol açtı.
 
30 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve paslanmaz çelikten üretilen roket hakkında konuşan Elon Musk, “Birkaç ay içerisinde test uçuşuna hazır olacak.” demişti. Ancak dün Texas Boca Chica’daki test alanında çıkan kuvvetli rüzgâr nedeniyle devrilen dev roketin aldığı hasar ilk uçuşunu geciktirebilir.
 
Elon Musk, konuyla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün gece saatte 80 kilometre hızla esen rüzgâr roketi devirdi. Onarılması birkaç hafta sürebilir." dedi.

Starship prototipinin tamamlanmış hali

Starship'in bu prototipi yörünge dışına çıkmayacak, sadece dikey iniş kalkış testleri için kullanılacak. Yörünge dışına çıkacak olan versiyonun daha büyük bir gövdeye ve pencerelere sahip olması bekleniyor.

Starship prototipi rüzgar nedeniyle devrilip kullanılamaz hale geldi

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