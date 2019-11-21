Elon Musk’ın Mars roketi test sırasında patladı

Elon Musk’ın sahibi olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in 2023’te Ay’ın etrafına ve ilerleyen zamanlarda Mars’a göndermeyi planladığı insanlı uzay aracı Starship’in prototipi olan Mk1'in basınç testi yapıldı. İtici tankların testi sırasında itici tanklarda patlama meydana geldiği açıklandı.

Birkaç hafta önce Elon Musk yaptığı açıklamada, Starship sisteminde yapılan tasarım değişikliklerinin bir parçası olarak Eylül ayında ilk kez dünyaya gösterilen Mk1 Starship'in, ilk 20 kilometrelik deneme uçuşunu önümüzdeki haftalarda yapacağını açıklamıştı.

Bugünün ana etkinliği olan Mk1 Starship'in ilk kriyojenik yükleme testi, metan ve oksijen tanklarının kriyojenik bir sıvı ile doldurulmasından ibaretti. Test sırasında, aracın üst perdesi kırıldı ve test sahasından fırladı, ardından tanktan büyük bir buhar ve kriyojenik sıvı bulutu çıktı.

Üst bölmenin yakın bir alana düşrüğü görülüyor, ancak kesin yeri bilinmiyor.

Alt tank bölmesinin de başarısız olduğu ortaya çıktı. İkinci bir buhar bulutu, üst kısmın kırıldığı aynı zamanda aracın tabanından çıktı ve üm iç tank yapısının arızalanabileceğinin sinyalini verdi.

SpaceX yaptığı açıklamada, “Bugünün testinin amacı sistemlere maksimum basınç yüklemekti, bu nedenle sonuç tam olarak beklenmedik değildi.” denildi.

Starship Mk1, Starhopper'ın iki alçak irtifa uçuşunu takiben Starship programının ilk yüksek irtifa testi uçuşlarını gerçekleştirmeyi amaçlıyordu.

Starhopper'ın ilk uçuşu 18 metreye, ikinci uçuşu ise 150 metreye yükseğe ulaşmıştı.

Bu başarısız testin, Mk1'in ve tüm Starship programının uçuş planlarını daha da geciktireceği düşünülüyor.