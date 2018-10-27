Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX Falcon 9 roketini üçüncü kez kullanmak için hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sempozyumda konuşan Hoffman,"Bugüne kadar Falcon 9 ile 60'ın üzerinde göreve çıktık. 30 kez roketlerimizi Yeryüzü'ne indirme başarısına ulaşmış durumdayız. Ayrıca 16 kez de daha önce kullanmış olduğumuz bir roketi tekrar uzaya gönderdik. Şu anda ise bir adım daha ileriye gidip üçüncü kez aynı roketi kullanmaya hazırlanıyoruz." sözlerini kullandı.

Tekrar kullanılabilirliği artık yavaş yavaş bir rutin haline getirmeye başladıklarını belirten Hoffman,"Uzaya daha güvenli, daha performanslı ve daha ucuz bir ulaşım yolu sağlıyoruz." şeklinde konuşuyor.

SpaceX'in 19 Kasım'da çıkacağı görevde Falcon 9'un final versiyonu olan Block 5 kullanılacak. İlk kez geçtiğimiz mayıs ayında fırlatılan Falcon 9 Block 5, geliştirilmiş tekrar kullanılabilirlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Elon Musk, Block 5'in hiçbir yenileneme işlemine ihtiyaç duymadan en az 10 kez kullanılabileceğini söylemişti. Ekstra bakım ve yenilemelerle beraber ise bu sayı 100'e kadar çıkabiliyor.

Elon Musk'ın 2002 yılında temellerini attığı SpaceX, devrimsel olarak nitelendirilebilecek projeleriyle kısa sürede uzay sektörünün lider şirketlerinden birisi haline geldi. Şirketin nihai hedefini kızıl gezegen Mars olarak belirleyen Elon Musk, tekrar kullanılabilirliği bu yolda atılmış en büyük adım olarak görüyor.

(Donanım Haber)