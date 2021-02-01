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Bilim-Teknoloji

Elon Musk'tan Bitcoin açıklaması

Tesla CEO'su Elon Musk, 'iyi bir şey' diye nitelendirdiği, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in, 'ana akımın dikkatiçi çekmeye' hazır olduğunu açıkladı.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 14:58
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Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçen günlerde Twitter profilindeki biyografi kısmına yalnızca "Bitcoin" yazmış, bunun üzerine birime yönelik ilgi hızla yükselmişti.

Musk, ses temelli bir sosyal ağ olan Clubhouse platformundaki konuşmasında, "Bitcoin’in geleneksel finans tarafından geniş kabul görmenin eğişiğinde olduğunu düşünüyorum" dedi ve diğer kripto para birimlerine ilişkin güçlü bir fikir sahibi olmadığını vurguladı.

Musk, geçmişte bazı arkadaşlarının kendisini Bitcoin almaya ikna ettiğini ancak "partiye" geç kaldığına inandığını söyledi.

Musk ayrıca son günlerde yüzde 40 dolayında yükselen kripto para birimi Dogecoin'deki gelişmeleri yorumladı ve bu gelişmeleri "açıkça kripto para birimleriyle dalga geçmek için bir şaka olarak yapıldı" diye nitelendirdi.

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