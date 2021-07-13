İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2021 Salı / 3 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
Bilim-Teknoloji

Elon Musk'tan şaşırtan Tesla açıklaması: Nefret ediyorum

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, Tesla şirketinin patronu olmaktan oldukça nefret ettiğini söyledi.

AA13 Temmuz 2021 Salı 13:50 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 13:50
ABONE OL

BBC'nin haberine göre, Tesla'nın milyarder kurucusu, şirketin yönetim kurulu üyelerine bir güneş paneli firmasını satın almaları için baskı yapmakla suçlandığı davanın ilk duruşmasında konuştu.

Musk, "Bundan (Tesla'nın patronu olmaktan) oldukça nefret ediyorum; vaktimi tasarım ve mühendislik yaparak geçirmeyi tercih ederdim." ifadesini kullandı.

Davacıların avukatının, Musk'ın liderlik anlayışını eleştiren bir video göstermesi üzerine Musk, "Hiçbir şeyin patronu olmak istemiyorum." dedi ve Tesla'nın patronu olmaktan nefret ettiğini vurguladı.

Tesla hissedarları, parası tükenmek üzere olan SolarCity güneş firmasının satın alınmasıyla şirketin kaynaklarının boşa harcandığını iddia ediyor.

Söz konusu anlaşma yapıldığı sırada Musk, hem Tesla'nın hem de kuzenleri tarafından kurulan güneş paneli şirketinin yüzde 22'lik hisselerine sahipti.

Musk, söz konusu hisselerden herhangi bir kazanç elde etmediğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.