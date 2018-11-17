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Emniyetteki İHA sayısı 2 yılda beş kat arttı

İçisleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, İHA, İKU ve SİHA noktasında da ciddi bir atılım içerisindeyiz. 2016'da sadece emniyet teşkilatımızda bulunan 6 İHA'ya ilaveten son 2 yılda bu araçlardan tüm birimlerimizde toplam 37 rakamına ulaşılmış, 69 adet de alım planlanmıştır. Mevcut drone kapasitemizi de yüzde 50'nin üstünde arttırıyoruz' açıklamalarında bulundu.

  • star.com.tr
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İçisleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada ayrıca, "Mevcut drone kapasitemizi de yüzde 50'nin üstünde arttırıyoruz. Uçuş saatleri yılbaşına göre 2 kat arttırılmış, kapsama alanları genişlemiş ve entegre güvenlik şemsiyesinin önemli bir bileşeni haline gelmişlerdir. Ayrıca tamamen yerli ve milli olan bu araçlarımızı kullanacak gençlerimizi de biz yetiştiriyoruz. Şu an için toplam 391 personelimiz mevcuttur. Bu araçlarla suç unsurlarına karşı sahayı ciddi şekilde baskılıyoruz ve bu araçlarla yaptığımız hiçbir operasyonda bugüne kadar şehit vermiş değiliz." dedi

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